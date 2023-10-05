ALTIN FİYATLARI 5 EKİM 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Ekim 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuruna ilişkin güncel rakamlar internette araştırılıyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları merak edildi. İşte 5 Ekim 2023 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, 5 Ekim 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağaı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.613,49 TL üzerinden yapan gram altın 1.620,12 liradan alınıyor, 1.620,41 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 11.002,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.903,00 liradan alınıyor, 11.021,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 5.518.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.468,00 liradan alınıyor, 5.528,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.759,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Ekim itibarıyla 2.725,00 liradan alınıyor, 2.764,00 liradan satılıyor.
Tam altın 5 Ekim günü 10.721.56 alış, 10.935.59 TL satış fiyatından el değiştiriyor.