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Altın fiyatları daha da düşecek mi? Ünlü analistten çarpıcı altın yorumu! Altın yükselişe geçer mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.02.2021 12:43 | Son Güncelleme

Düşüş eğilimine devam eden altınla ilgili vatandaşlar analistlerin altın yorum ve değerlendirmelerine odaklanıyor. Bu doğrultuda, alım yapmayı düşünenler altın fiyatları daha da düşecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunda olası toparlanmaların gram altın fiyatını destekleyeceğini, gram altın fiyatının yazın 500 lira seviyesinin üstünü test edebileceğini tahmin etti. Peki, altın yükselişe geçer mi? Şimdi altın alınır mı? İşte altında son durum

Son dönemki hareketlilik nedeniyle altın fiyatları düşecek mi sorusu vatandaşların yeniden gündemine girdi. Altın fiyatları, dolar kurunun son 6 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi, koronavirüs aşılama süreci ve küresel toparlanmaya dair iyimserliği artması ile beraber yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu nedenle vatandaşlar, altın yükselir mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu noktada analistlerin altın yorum ve değerlendirmeleri de dikkatle takip ediliyor. İşte altının güncel durumu ve yönü ile ilgili dikkat çekici değerlendirmeler...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Geçtiğimiz sene küresel piyasalarda, Kovid-19 salgını sebebiyle risk algısının artması, salgın sebebiyle merkez bankaları ve hükümetler tarafından trilyonlarca dolarlık önlemler alınması, ABD ve Çin arasındaki gerginlik ve salgınla alakalı ikinci dalga endişeleri; ağustos ayına dek altının ons fiyatını destekledi. Öte yandan aşı çalışmalarında sağlanan başarı ve ekonomilerdeki toparlanmayla başlayan düşüş eğilimi sürüyor.

Ayrıca ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para politikasındaki sıkı duruşla dolar kurunda son 3 ayda görülen düşüş eğilimi, altının ons fiyatındaki gerilemeyle birleştiğinde yurt içinde fiyatlardaki düşüş bu dönemde hızlandı.

Küresel ölçekte ise ABD’deki 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine dair olumlu haber akışıyla artan risk iştahına paralel olarak altının ons fiyatı baskılandı. Enflasyon görünümüne dair risklerin de tahvil faizlerinde en düşük seviyelerin görüldüğü tahminlerini besleyerek altına olan talebi olumsuz etkilediği belirtiliyor. Peki, yıl sonunda yeniden altın yükselecek mi? Bundan sonra biraz daha altın fiyatları düşer mi?

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ALTINDA SON DURUM

Yurt içinde dolar kurunun seyrine paralel şekilde geçtiğimiz sene kasım ayında gram altın 541 TL ile tarihi zirveyi görmüştü. Son 3 ayda yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden gram altın 405 TL’ye kadar gerildi. 22 Temmuz 2020 tarihinden itibaren de en düşük seviyesini gördü. Son 3 ayda ons altın fiyatında yüzde 7 değer kaybı oldu. Şimdi vatandaşlar yeniden altın fiyatları yükselir mi diye merak ediyor.

ALTIN FİYATLARI DAHA DA DÜŞECEK Mİ?

Konuyla alakalı olarak AA muhabirinin sorularına yanıt veren AA Finans Analisti İslam Memiş, fiyatlardaki düşüşün bir miktar daha devam edebileceğini söyledi. Bunun yanı sıra İslam Memiş, bu düşüşün kalıcı olmasını beklemediğini değerlendirmelerine ekledi. Bu değerlendirmelerin ardından altın fiyatları ne olacak diye de merak ediliyor.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇER Mİ?

İslam Memiş, aşı iyimserliği ile birlikte değerli metallerde yaşanan gerilemenin kalıcı olmayacağını ifade etti ve sene içerisinde yükselişlerin devam edeceğini dile getirdi. Memiş, bu öngörüyü Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkelerin 2021 yılında altın alımlarına devam etmesi, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, düşük faiz politikaları ve düğün sezonunda dünya genelinde fiziki altın talebinin artması gibi sebeplere bağladıklarını ifade etti.

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ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altın düşecek mi konusunda vatandaşların meraklı bekleyişi sürerken İslam Memiş, kısa vade için 1.780 - 1.850 dolar arasına sıkışan ons altının sene içerisinde 2 bin dolar seviyesinin üstünü test etmesini tahmin ettiklerini belirtti. Geçtiğimiz sene fiyatları destekleyen faktörlerin bu sene de devam ettiğini ekledi. Yurt içi piyasalarda dolar/TL’nin gerilemesinin, altının gram fiyatında düşüşlere sebep olduğuna işaret eden Memiş, dolar kurundan olumsuz anlamda etkilenen gram altının 7 ayın en düşük seviyesi olan 405 TL’ye gerilediğinin görüldüğünü anlattı.

Bundan sonra biraz daha geri çekilmenin olabileceğini belirten Memiş, buna karşılık gram altın fiyatında düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ettiklerini aktardı. Fiziki altın talebinin hem gram hem de ons fiyatında sene içerisinde yükselişleri destekleyebileceğini söyledi.

ALTIN ALINIR MI?

İslam Memiş, sene içerisinde dolar kurunda olası toparlanmaların gram altın fiyatını destekleyeceğine dikkat çekti. Bu doğrultuda, yaz aylarında yeniden gram altının 500 lira seviyesinin üstünü test edebileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Fiyatlardaki gerilemenin yatırımcılara alım fırsatı sunduğunu ifade eden İslam Memiş, özellikle altın borcu olanların ve düğün yapacakların düşüşleri yakından takip etmesi gerektiğini söyledi ve alım fırsatlarını değerlendirmelerini dile getirdi. Dolar kuruna bağlı şekilde baskılanmanın belki bir miktar daha sürebileceğini fakat orta ve uzun vade göz önünde bulundurulduğu zaman gram altın fiyatının yatırımcısını üzmeyeceğini tahmin ettikleri yönünde değerlendirmede bulundu.

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