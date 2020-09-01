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Altın fiyatları Eylül'de ne olacak? Uzmanından altın ve dolar tahmini! Ons altın fiyatları artacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Doların zayıflamasına karşın altın fiyatlarının yükselişi devam ediyor. Eylül ayında da yükselişine devam eden altın fiyatları, yatırımcısını Fed uzmanlarının yaptığı yorumları araştırmaya itiyor. Peki Eylül ayında altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları artmaya devam edecek mi? Uzman stratejist Shyam Devani'den altın yorumu!

Altın fiyatları Eylül'de ne olacak? Uzmanından altın ve dolar tahmini! Ons altın fiyatları artacak mı?

Altın fiyatları Ağustos'un son günlerinde başladığı yükselişe Eylül ayının ilk gününde de devam ediyor. Yatırımcılar altındaki tırmanışın ardından Fed yetkililerinin açıklamalarını ve altınla ilgili tahminlerini merak ediyor. Altın fiyatları Eylül'de ne olacak araştıranlar, uzmanlardan altın tahminlerini araştırmaya başladı. Peki altın fiyatları ne olacak, yükselişe devam edecek mi? İşte Singapur'da SAV Markets baş stratejisti Shyam Devani'nin altın yorumu...

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK, ARTACAK MI?

Altın fiyatlarının hızla 2,000 dolara doğru yükselişi ve doların bir ara düşüşe geçmesi ve ardından tekrar yükselmesi yatırımcıları heyecanlandırdı. Yatırımcılar tarafından altın fiyatlarının artışı ve doların kısa bir ara da olması güç kaybetmesi koronavirüs salgını teşviklerinin azalması ya da dolara olan güven azalıyor yorumları yapıldı. Peki altın fiyatları ne olacak, artacak mı?

Sony Financial Holdings Inc. Döviz analisti Kumiko Ishikawa, piyasa katılımcılarının koronavirüs enfeksiyonlarında yeni haberleri ve aşı bulunmasıyla ilgili gelişmeleri beklediğini söyledi.

Altınla birlikte güvenli liman olarak seçilen gümüş fiyatları da yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Temmuz ayında yatırımcısına % 33 kar sağlayan gümüşün gramı yükselişe devam ediyor.

UZMANINDAN ALTIN TAHMİNİ

Singapur'da SAV Markets baş stratejisti Shyam Devani, altın fiyatları ne olacak tahminini araştıranlar için kısa bir açıklama yaptı. Altın tahminini, altının ons fiyatının 2,016 doların üstüne çıktığında yukarı yönde hareket edeceğini bildirerek, altın fiyatlarındaki yükseliş olacağına dikkat çekti. Devani altın fiyatları tahmini için şu yorumu yaptı;

"Şimdi ay sonu artık geride kaldı ve mevcut trendler yeniden başlayabilir. Bunlardan biri zayıf dolar," dedi ve "Daha geniş çerçevede, küresel para arzındaki yoğun artış altını yukarı trendde tutuyor. 2,016 dolar seviyesinin yukarı yönde kırılması yukarı yönlü hareketi güçlendirecek ve yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerini güçlü bir şekilde işaret edecektir" dedi.

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