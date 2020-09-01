Altın fiyatları Eylül'de ne olacak? Uzmanından altın ve dolar tahmini! Ons altın fiyatları artacak mı?

Altın fiyatları Ağustos'un son günlerinde başladığı yükselişe Eylül ayının ilk gününde de devam ediyor. Yatırımcılar altındaki tırmanışın ardından Fed yetkililerinin açıklamalarını ve altınla ilgili tahminlerini merak ediyor. Altın fiyatları Eylül'de ne olacak araştıranlar, uzmanlardan altın tahminlerini araştırmaya başladı. Peki altın fiyatları ne olacak, yükselişe devam edecek mi? İşte Singapur'da SAV Markets baş stratejisti Shyam Devani'nin altın yorumu...

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK, ARTACAK MI?

Altın fiyatlarının hızla 2,000 dolara doğru yükselişi ve doların bir ara düşüşe geçmesi ve ardından tekrar yükselmesi yatırımcıları heyecanlandırdı. Yatırımcılar tarafından altın fiyatlarının artışı ve doların kısa bir ara da olması güç kaybetmesi koronavirüs salgını teşviklerinin azalması ya da dolara olan güven azalıyor yorumları yapıldı. Peki altın fiyatları ne olacak, artacak mı?

Sony Financial Holdings Inc. Döviz analisti Kumiko Ishikawa, piyasa katılımcılarının koronavirüs enfeksiyonlarında yeni haberleri ve aşı bulunmasıyla ilgili gelişmeleri beklediğini söyledi.