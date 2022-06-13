Altın fiyatları için çarşamba gününe dikkat! Her an her şey değişebilir: Dev kurumlar yıl sonu için öyle bir altın tahmini yaptı ki...

Başta ABD'de olmak üzere küresel ölçekte yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Cuma gün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi. Beklentilerin aksine enflasyonun yükseliş eğilimini koruması, Fed'in agresif şahin politikalarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle piyasalarda risk iştahını düşürdü.

75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ FİYATLAMALARA DAHİL OLDU

Söz konusu gelişme tahvil piyasalarında da satış baskısını artırırken, bazı varlıklarda getiri eğrisinin tersine dönmesi resesyon korkularının güçlenmesine sebep oldu. Buna göre, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,20 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 3, 5, 10 ve 30 yıllık ABD tahvil faizlerinde getiri eğrisi tersine dönerek resesyon riskini fiyatlamaya başladı.

Öte yandan, Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık politika faizi artışı ihtimali tekrar fiyatlamalara dahil oldu. Para piyasalarında bu hafta yapılacak toplantıda yüzde 25 ihtimalle Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla 75 baz puan faiz artışına gidebileceği fiyatlanırken, temmuz ayında yapılacak toplantıda 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 53 seviyesine çıktı.

DOLAR YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Geçen haftanın son iki işlem gününü sert dalgalanmalarla geçirdikten sonra 17,10'un hemen üzerinde kapanan dolar/TL, yeni haftaya yükselişler başladı. Dolar/TL, 17,26’dan işlem görürken, euro/TL ise 18,11 seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları ise son üç haftadır 1.850 dolar civarında seyrediyordu. Cuma gününün başlarındaki yoğun satış baskısından sonra destekten seken sarı metal dramatik bir toparlanma yaşadı. Ancak altının ons fiyatı yeni haftada yüzde 0,4 düşüşle 1.865 dolardan değerleniyor.

20 Aralık öncesi 1062 liraya yükselerek tüm zamanların zirvesine yerleşen gram altın ise geçtiğimiz hafta 1000 TL kritik sınırının üzerine yeniden çıkmıştı. Yeni ekonomi programlarının açıklanmasıyla dolar/TL kurundaki kısa süreli düşüş sonrası bu seviyenin altına çekilse de kalıcılık sağlanamadı. Altının gram fiyatı 13 Haziran Pazartesi gününe yükselişle başladı. Ons altındaki sakin seyre rağmen dolar kurundan destek bulan gram altın 1029 liradan güne başlamasının ardından şu sıralar 1034 liradan alıcı ile buluşuyor.

“ALTIN TAM OLARAK OLMASI GEREKENİ YAPIYOR”

Altın fiyatlarına ilişkin tahminler araştırılırken RJO Futures kıdemli piyasa analisti Bob Haberkorn değerli metal için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Altın tam olarak olması gerekeni yapıyor. Yatırımcılar bir kez daha altına enflasyon riskinden korunma ve güvenli liman varlığı olarak bakıyorlar. Piyasa, Federal Rezerv’in enflasyonu dizginlemek için yapabileceği hiçbir şey olmadığını anladı. Fed’in faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi olası. Ancak, bu da, hiçbir yerde enflasyonu karşılayacak kadar yüksek olmayacaklar. Bu ortamda, gerçekten istediğiniz altındır.”

YIL SONU ALTIN TAHMİNLERİ

Citi analistleri de, yüksek volatilite ve stagflasyon korumalarının muhtemelen desteği yaklaşık 1.800 dolarda destekleme beklentisinde. Bununla birlikte, 6-12 aylık sarı metal tahminlerini 1.900 dolarda tutuyorlar. Metals Focus’taki danışmanlar, çeşitli nedenlerle değerli metal talebinin düşeceğini öngörüyor. Nedenler arasında koronavirüs ve ekonomik yavaşlamayla Çin’deki zayıf mücevher satışları ve bireysel yatırımlar yer alıyor.

Grup, yıllık Gold Focus raporunda ise, “Politika oranları yükselirken ve enflasyon düştükçe, ikinci yarıda reel faizlerin ve getirilerin önemli ölçüde artmasını ve altın fiyatı üzerinde baskı oluşturmasını bekliyoruz” dedi. Gold Focus, 2022’de altın fiyatının ortalama 1.830 dolar olacağını öngörüyor. Yani geçen yılki 1.799 dolarlık tahminden yüzde 1,7 artış gerçekleştirdiler.



