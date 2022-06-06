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Altın fiyatları için öyle bir tahminde bulundu ki… “Değerini kaybeden paranız varsa…”

06.06.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) toplantısına odaklandı. Gram altın fiyatı dolar/TL kurunun yeni haftaya da rekorla başlamasıyla yükseldi. Ons altın fiyatı içinse analistlerden peş peşe tahminler geldi. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman "Değerini kaybeden paranız varsa..." diyerek yatırımcıyı uyardı.

Bu hafta global piyasada gündemin ilk sırasında Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Perşembe günü TSİ 14.45 te açıklayacağı faiz kararı var. Bankanın bu toplantısında faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Diğer yandan son dönemde AMB yetkililerinden gelen açıklamalar ile varlık alımlarını birkaç hafta içinde sona erdirebileceği ve Temmuz ile Eylül aylarında faiz artırımlarının geleceğine dair güçlü bir sinyal piyasanın takibinde olacak.

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Haftanın diğer bir önemli verisi ise ABD enflasyon rakamları. Veriler Cuma günü TSİ 15.30 açıklanacak. Geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verileri sonrası enflasyon rakamlarının ortaya koyacağı kompozsiyon 14-15 Haziran'da yapılacak ABD Merkez Bankası Fed toplantısı öncesi önemli olacak. Hatırlanacağı üzere ABD’de Tarım Dışı İstihdam beklentilerin üstünde gelerek mayıs ayında 390bin artış kaydetmişti.

Diğer yandan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun bir dizi veriye dayanarak zirveye ulaştığına dair kanıtlar olmadıkça, Fed'in Eylül ayına kadar mevcut seviyede oranları artırmaya devam etmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu.

ONS VE GRAM ALTIN FİYATI

Ons altın fiyatı bu sabah yatay bir seyirdi pozitif görüntü sergilerken 1855 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Dolar/TL kurunun haftanın ilk işlem gününde 16,57'nin üzerine çıkarak rekor tazelemesinden destek alan gram altın fiyatı ise 977 liradan güne başlamasının ardından şu sıralar 988 liradan alıcı ile buluşuyor.

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ALTINI DAHA ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Piyasa uzmanı Daniel Dubrovsky, ham petrol fiyatlarının Mart ayının başından bu yana en yüksek seviyesinde olmasıyla enflasyonun şimdilik ortadan kalkmasını pek mümkün görmüyor. Bu nedenle, güçlü bir dolar ve daha yüksek tahvil faizinin altın fiyatları için daha zor zamanlara kapı araladığı ifade ediliyor.

TD Securities küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek ise, Kitco News’e yaptığı açıklamada, “Piyasalar, Fed’in o kadar agresif olmayacağı varsayımını yapmak için biraz erken olmuş olabilir. Bunu bir süre daha bilemeyeceğiz. Şimdiye kadar, ekonomik veriler tamam. Bu raporun, istikrarlı bir ekonomiyi gösteren gelecekteki ek verilerle birlikte, fiyatları 1.842 dolara geri çekmesi gerektiğine karar veriyoruz. Veriler uzun süre sabit kalırsa, ücretler teklif olarak kalırsa, altın fiyatlarının 1.800 doların altına düşmesi muhtemeldir. Fiyat baskıları, enflasyonu gecikmeli olarak toplayan hizmetlerde kendini gösteriyor. Bu nedenle, enerjiden işçilik maliyetlerine kadar girdi maliyetleri ortaya çıkacaktır. Fiyat endeksi bir süre daha inatla yüksek kalacak… Merkez bankası perspektifinden bakıldığında, bu sıkılaştırma politikasını devam ettirmek zorundalar” ifadelerini kullandı.

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“DEĞERİNİ KAYBEDEN PARANIZ VARSA…”

Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman’a göre ise, yatırımcılar “kötü paradan” kurtulmayı ve “iyi paraya” girmeyi seçtikleri için yüksek enflasyon bu yaz altın fiyatlarını destekleyecek. Bununla birlikte Millman’a göre, Fed’in agresif duruşu hala altın için aşağı yönlü bir risk oluşturuyor… Millman, durgunluk uyarılarının altını 1.800 dolar seviyesinde tuttuğunu da sözlerine ekledi. Millman yaptığı değerlendirmesinde şunları dile getirdi:

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“Değerini kaybeden paranız varsa, mümkün olduğunca çabuk harcamak istersiniz. Altın iyi paradır, zor paradır ve onu tutmak için bir teşvik vardır… Altın, hisse senetleri ve kriptodaki satışlar göz önüne alındığında tercih edilen değer deposu olduğunu kanıtlıyor… Parasal sıkılaşma ve yükselen faiz oranlarının yakın vadede altını aşağı çekeceğini göz ardı edemeyiz… 1.900 dolar, altının kırılması için bir sonraki kilit seviye. Altın 1.900 dolardan başarısız olursa, yazın geri kalanında 1.800 doların ortasında işlem görmeye devam edecek… Jamie Dimon’un ekonomik ‘kasırga’ yorumu, yellen enflasyon konusunda yanıldığını itiraf etti. Bunlar ekonomi güçlü olduğunda gerçekleşen türden yorumlar değil. Her türlü durgunluk ortamında, insanlar işlerini kaybetmekten veya servetlerinin değerinden endişe duyduklarında, altın, paranın değeri koruması için mantıklı bir yerdir.”


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