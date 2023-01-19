ALTIN FİYATLARI ne kadar oldu? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI öncesi 19 Ocak 2023 gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Merkez Bankası faiz kararının açıklanması öncesi merak konusu oldu. Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 19 Ocak 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatları ve ayrıntılar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (19 OCAK 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 19 Ocak 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.150,62 TL'den yapan gram altın bugün 1.153,74 TL alış, 1.153,82 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,682,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.621,00 liradan alınıyor, 7.695,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.856.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.811,00 liradan alınıyor, 3.862,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.928,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Ocak itibariyle 1.911,00 liradan alınıyor, 1.932,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 19 Ocak 7.602,00 TL alış, 7,673,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı yarın (19 Ocak Perşembe günü) saat 14:00'te açıklayacak.

FAİZLER SABİT BIRAKILMIŞTI!

Bilindiği üzere, 22 Aralık 2022'de gerçekleştirilen faiz toplantısında faizlerin yüzde 9'da bırakılması kararı alınmıştı.

Bir önceki toplantıda ise politika faizi 150 baz puan düşürülerek yüzde 9 seviyesine çekilmişti.

