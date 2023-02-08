Altın fiyatları Powell sonrası yükselişte! Alman bankadan yeni tahmin: Yıl sonunda fiyatlar…

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun gerilemeye başladığını ancak yüzde 2 hedefine geri dönülmesinin uzun bir süreç olmasını beklediğini söyledi. Powell'ın dün yaptığı açıklamada şahin bir duruş sergilememesi sonrası ABD dolarında yaşanan gerilime ons altına destek verdi. Ons altın bu sabah 1878,49 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,3 artışla 1875,98 dolar seviyesinde. Altının gram fiyatı ise 1.137 liradan değerleniyor.

Analistler, altın fiyatının faiz oranlarına karşı hassas olmaya devam ettiğini, Fed'in faiz politikasına ilişkin gelecek mesajların yön üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyorlar.

“DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLADI ANCAK ZAMAN ALACAK”

Washington Ekonomi Kulübü'nde konuşan Powell, ekonomik verilerin işbirliği yapmamaları halinde Fed'in faizleri piyasanın beklediğinden daha fazla artırabileceği uyarısında da bulundu. "Dezenflasyon süreci, enflasyonu aşağı getirecek süreç başladı. Süreç öncelikle ekonominin dörtte birini oluşturan imalat sektöründe başladı" diye konuşan Powell, "Ancak önümüzde gidilecek uzun bir yol var. Sürecin daha çok erken aşamalarındayız" dedi.

Powell, Ocak ayı tarım dışı istihdam raporu FOMC toplantısında önce gelseydi kararlarının etkilenip etkilenmeyeceği yönündeki bir soruya, "Biz maalesef oyunu öyle oynamıyoruz" yanıtını verdi. Paranın patronu, verinin enflasyonun Fed'in beklediğinden daha yüksek seyrettiğini göstermesi halinde bunun daha yüksek faizler anlamına geleceğini vurguladı. "Gerçek şu ki verileri yanıt vermemiz gerekli" diye konuşan Powell, "Eğer güçlü istihdam piyasası raporları veya daha yüksek enflasyon raporları almaya devam ederserk, daha fazla şey yapmamız ve faizleri fiyatlanandan daha fazla artırmamız gerekir" dedi.

ALMAN BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Alman Commerzbank, altın ve diğer değerli metaller için yıl ortası ve yıl sonu hedeflerini belirledi. Altın için yıl ortası hedefini 1850 dolar/ons olarak ortaya koyan Commerzbank, yıl sonunda fiyatın 1950 dolar/ons olacağını öngördü.



