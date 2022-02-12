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Altın fiyatları Rusya-Ukrayna krizi ile hareketlendi! 3 ayın zirvesi...

12.02.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları 40 yılın zirvesine çıkan ABD enflasyonu, Rusya-Ukrayna arasında savaş çıkabileceği söylemleri ve Fed’in etkisiyle son 3 ayın zirvesine çıktı. Gram altın fiyatı üzerinde etkili olan ons altın haftayı 1861 dolardan tamamladı. Altın gram fiyatı ise uzun süredir geçmek için çabaladığı 800 liranın üzerine çıktı. İşte altın piyasasında son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel rakamlar...

Son dakika: ABD'de ocakta yüzde 7,2 yükselişle son 40 yılın en güçlü yıllık artışını kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artışına gideceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Tahvil piyasalarında Fed'in martta yüzde 54 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlarken, yıl boyunca da bankanın 7 faiz artışı yapacağı öngörülüyor. Fed üyeleri hafta boyunca konuya ilişkin sözle yönlendirmelerde bulunurken, artan enflasyon baskısının Fed yetkililerinin tonunu şahinleştirdiği dikkati çekiyor. Öte yandan, dün yurt içinde ve Avrupa'da piyasalar kapandıktan sonra Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin arttığına yönelik açıklamalar risk algısının artmasına sebep oldu.

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UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

İngiltere, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri harekat tehdidini artırdığı belirterek vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da "Çin Olimpiyatları" bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Söz konusu gelişmelerle hafta içinde yüzde 2,05 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,92 seviyelerine gerilese de haftayı 1 baz puan düşüşle tamamladı.

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ALTIN JEOPOLİTİK RİSKLERLE TIRMANIŞA GEÇTİ

Artan jeopolitik riskler sonrası yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı ise haftayı yüzde 2,92 artışla 1.861 dolardan tamamlarken, gün içinde 1862,2 dolarla Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'DE PARA POLİTİKASI YİNE BAŞROLDE OLACAK

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ABD'de pay piyasaları bu hafta yatay bir seyir izlese de, cuma günü artan jeopolitik riskler New York borsasında satışları derinleştirirken, gelecek hafta gözler çarşamba günü açıklanacak Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında olacak.
Hafta içindeki TÜFE verisiyle artan 50 baz puanlık faiz artırımı beklentileri, cuma akşamı yükselen Rusya-Ukrayna gerilimiyle hafif gerilese de, güçlü seyrini sürdürüyor. Analistler, bu hafta açıklanacak FOMC tutanaklarının beklentilerin yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydederek, özellikle bilanço daralmasına ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

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ABD'nin Polonya'ya 3 bin asker daha göndereceğini açıklamasının dikkatleri jeopolitik riskler üzerine de çekebileceğini aktaran analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini belirtti. Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 1,82, Dow Jones endeksi yüzde 1 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,18 değer kaybetti.

GRAM ALTIN

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Haftaya 788 TL seviyesinde başladıktan sonra salı günü 800 TL’nin üzerini gören gram altın, haftanın kalanında dar bir bant aralığında dalgalı bir seyir izledi. Ancak ons altındaki yükseliş gram altının haftayı 808 TL bandında kapatmasına neden oldu. Piyasaların kapalı olduğu 12 Şubat Cumartesi günü ise gram altın 807 liradan işlem görüyor.


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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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