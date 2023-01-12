ALTIN fiyatları SON DAKİKA! 12 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? Emin adımlarla ilerliyor, o tarihe DİKKAT!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, 12 Ocak 2023 Perşembe günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını yüzde 0.04 artışla 18,7763 TL'den yapan USD geçtiğimiz gün 18,7709 TL alış fiyatından, 18,7818 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 12 Ocak 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (12 OCAK 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 12 Ocak 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.132,76 TL'den yapan gram altın bugün 1.136,40 TL alış, 1.136,56 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,537,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.480,00 liradan alınıyor, 7.559,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.783.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.739,00 liradan alınıyor, 3.798,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.891,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Ocak itibariyle 1.867,00 liradan alınıyor, 1.898,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 12 Ocak 7.479,00 TL alış, 7,560,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP

GRAM ALTINI OLANLAR DİKKAT: "TAM 6 AY SONRA..."

Altın fiyatları ile ilgili açıklamada bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altın fiyatlarının bir anda fırlayacağını vurgulayan İslam Memiş 2023'e keskin bir giriş yapan altın konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş tam 6 ay sonra gram altının rekor kıracağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta rekor kıran gram altın yatırımcıları heyecanlandırıyor.

