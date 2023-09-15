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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 15 EYLÜL 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

15.09.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonu sürerken güncel rakamlar merak konusu oldu. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 15 Eylül 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 15 EYLÜL 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9344 liradan, satış fiyatı ise 26.9580 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 28.7081 TL'den yapan euro şu anda 28.6963 TL alış ve 28.7199 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 15 Eylül 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (15 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 15 Eylül 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.655,06 TL üzerinden yapan gram altın 1.659,11 liradan alınıyor, 1.659,38 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.133,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.028,00 liradan alınıyor, 11.160,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.590.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.531,00 liradan alınıyor, 5.604,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.795,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Eylül itibarıyla 2.757,00 liradan alınıyor, 2.802,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 15 Eylül günü 10.823.258 alış, 11.039.14 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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