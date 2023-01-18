ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 18 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? Uzman isim tarih verdi: "Yeni rekor..."

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamalarının ardından, 18 Ocak 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 18 Ocak 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 18 Ocak 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.152,15 TL'den yapan gram altın bugün 1.1148,19 TL alış, 1.148,37 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,686,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.600,00 liradan alınıyor, 7.670,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.858.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.799,00 liradan alınıyor, 3.850,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.929,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Ocak itibariyle 1.903,00 liradan alınıyor, 1.923,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 18 Ocak 7.602,00 TL alış, 7,673,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP

ELİNDE ALTINI OLANLAR DİKKAT! İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ

Altına yatırım yapacak olan kişiler için bir uyarı da Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi.

İslam Memiş, uaptığı açıklamaların bir yatırım tavsiyesi olmadığını vurguladı ve gram altına yönelik tahminlerini açıkladı.

Gram altın fiyatı için bu sene sık sık rekor cümlesinin duyulacağının altını çizen İslam Memiş, 1.250, 1.280, 1.350, 1.450, 1.550, 1.600 TL rakamlarını sene boyunca görülebileceğini belirtti.

ABD'deki enflasyon verilerinin takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, açıklmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yüzde 6 buçuk civarında enflasyon rakamı bekliyoruz. Sürpriz yok. Bir önceki enflasyon 7,1 seviyesindeydi. Enflasyon rakamlarının gerilemesiyle birlikte emtia fiyatlarındaki hızlanma da ciddi anlamda hızlandı.”



