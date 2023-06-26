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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 26 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

26.06.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Haziran 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken dolar ve euro alış-satış fiyatları da incelenmeye başlandı. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Haziran 2023 Pazartesi günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 26 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Öte yandan dolar önceki kapanışını 25,3660 TL'den yaptı. Dolar 25,3606 TL alış, 25,3716 TL satış fiyatından işlem görüyor. Yüzde 0.96'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 27,6109 TL'den yapan euro şu anda 27.5235 TL alış ve 27.6984 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları merak konusu oldu. İşte, 26 Haziran 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.559,53 TL'den yapan gram altın bugün 1.569,77 TL alış, 1.570,05 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.009,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.041,00 liradan alınıyor, 10.263,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.027.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.029,00 liradan alınıyor, 5.155,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.514,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Haziran itibariyle 2.522,00 liradan alınıyor, 2.577,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 26 Haziran günü 9.977.44 TL alış, 10,213,27 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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