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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 29 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 29 Temmuz 2022 Cuma

29.07.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Temmuz 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın yatırımı bulunan kişiler, altının 29 Temmuz tarihli güncel alış ve satış fiyatını merak ediyor. Peki 29 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 29 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 29 Temmuz 2022 Cuma

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı, düğün mevsiminin gelmesi ve altın alış-satışının hızlanmasıyla birlikte birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Peki 29 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

29 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 29 Temmuz Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.012,59'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.016,53 lira satış fiyatı 1.016,72 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.660,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.606,00 TL satış fiyatı 6.684,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.341,00 TL'den yapan yarım altın, 3.301,00 TL alış 3.352,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.670,00 TL seviyesinde yapmıştı. 29 Temmuz itibariyle 1.656,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.674,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.581,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.659,00 TL

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