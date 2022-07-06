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ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 6 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

06.07.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonu sebebiyle birçok kişi internette; gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki 6 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 6 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 6 Temmuz Çarşamba günü de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenmeyi sürdürüyor. Konu ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler "6 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte 6 Temmuz 2022 Çarşamba gününün güncel fiyatları...

6 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 6 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 962,83'ten yapan gram altın şu anda alış fiyatı 966,58 lira satış fiyatı 966,74 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.443,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.332,00 TL satış fiyatı 6.332,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.228,00 TL'den yapan yarım altın, 3.166,00 TL alış 3.241,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.614,00 TL seviyesinde yapmıştı. 6 Temmuz itibariyle 1.585,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.619,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.335,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.460,00 TL

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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