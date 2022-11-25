ALTIN FİYATLARI SONDAKİKA! 25 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? TCMB faiz kararı sonrası çarpıcı yorum: 1400 TL olacak!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı sonrası haftanın son işlem gününde de (25 Kasım 2022 Cuma) vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dolar geçtiğimiz gün, 18.6052 TL alış, 18,6279 TL satış fiyatından el değiştirdi. Euro ise 19.3732 TL alış, 19,4325 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, 25 Kasım tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Kasım 2022 Cuma gününün altın fiyatları ve detaylar...

25 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Kasım Cuma günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.051,79 TL'den yapan gram altın bugün 1.052,26 TL alış, 1.052,41 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.982.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.850,00 liradan alınıyor, 6.936,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,475,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.425,00 liradan alınıyor, 3.780,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.737,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Kasım itibariyle 1.702,00 liradan alınıyor, 1.740,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 25 Kasım günü 6.850,00 TL alış, 6.942,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

ALTIN VE PARA PİYASLAARI UZMANI İSLAM MEMİŞ’TEN 'GRAM ALTIN' YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre bu hafta yatırımcılar önemli fırsatlar yakalayacak. Memiş, kısa vadeli satışlardan uzak durulmasının altını çizerken uzun vadede 1400 TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ünlü ekonomist, altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edebileceği yönünde uyarılar yaptı. Yatırımcıların elindeki altını bozdurmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, yeni zirvelere henüz ulaşılmadığını belirtiyor.

