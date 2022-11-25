FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI SONDAKİKA! 25 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? TCMB faiz kararı sonrası çarpıcı yorum: 1400 TL olacak!

ALTIN FİYATLARI SONDAKİKA! 25 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? TCMB faiz kararı sonrası çarpıcı yorum: 1400 TL olacak!

25.11.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı (TCMB) yüzde 10,5'ten yüzde 9'a indirdi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Merkez Bankası faiz kararının ardından çarpıcı bir yorumda bulundu. Peki, bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Kasım 2022 Cuma gününün altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SONDAKİKA! 25 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? TCMB faiz kararı sonrası çarpıcı yorum: 1400 TL olacak!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı sonrası haftanın son işlem gününde de (25 Kasım 2022 Cuma) vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dolar geçtiğimiz gün, 18.6052 TL alış, 18,6279 TL satış fiyatından el değiştirdi. Euro ise 19.3732 TL alış, 19,4325 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, 25 Kasım tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Kasım 2022 Cuma gününün altın fiyatları ve detaylar...

25 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

25 Kasım Cuma günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.051,79 TL'den yapan gram altın bugün 1.052,26 TL alış, 1.052,41 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.982.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.850,00 liradan alınıyor, 6.936,00 liradan satılıyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,475,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.425,00 liradan alınıyor, 3.780,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.737,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Kasım itibariyle 1.702,00 liradan alınıyor, 1.740,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 25 Kasım günü 6.850,00 TL alış, 6.942,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası

ALTIN VE PARA PİYASLAARI UZMANI İSLAM MEMİŞ’TEN 'GRAM ALTIN' YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre bu hafta yatırımcılar önemli fırsatlar yakalayacak. Memiş, kısa vadeli satışlardan uzak durulmasının altını çizerken uzun vadede 1400 TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ünlü ekonomist, altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edebileceği yönünde uyarılar yaptı. Yatırımcıların elindeki altını bozdurmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, yeni zirvelere henüz ulaşılmadığını belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!
Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın cumhuriyet altını altın fiyatlar

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu! Uğur Dündar açıkladı...

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu! Uğur Dündar açıkladı...

Kuryelerin bahşiş intikamı

Kuryelerin bahşiş intikamı

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!

Benzin fiyatı yeniden değişti

Benzin fiyatı yeniden değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.