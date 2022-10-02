Altın fiyatları yükselişte! 2 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Güncel altın fiyatları merak edilen konular arasında bulunuyor. Altın fiyatı ne kadar? 2 Ekim tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını internet aracılığıyla araştırıyor. Güncel altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri sıklıkla takip edilmekte. Peki 2 Ekim tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 2 Ekim Pazar 2022 güncel altın kuru fiyatları...

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ FİYATI: 1.601,94

SATIŞ FİYATI: 1.602,20

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ FİYATI: 3.204,44

SATIŞ FİYATI: 3.204,96

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

ALIŞ FİYATI: 6.589,51

SATIŞ FİYATI: 6.591,71

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ FİYATI: 987,3

SATIŞ FİYATI: 987,48

ATA ALTIN FİYATLARI

6.669,00

6.735,00

