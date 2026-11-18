Altın piyasasında düşüş sürerken yatırımcılar fiyatlardaki hareketliliği yakından takip ediyor. Petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve FED'in sıkı para politikası beklentisiyle ons altın son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. İç piyasada da gram ve ziynet altın fiyatlarında düşüş yaşandı.

SON BİR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Son bir yılın en düşük seviyesine gerileyen altının ons fiyatı 3 bin 742 dolara geriledi. İç piyasada gram altın 6 bin 100 lira civarında seyrederken; çeyrek altın 10 bin 82 liradan, yarım altın 20 bin 185 liradan, tam altın 40 bin 177 liradan işlem görüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır