ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 27 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları le ilgili son dakika gelişmeleri 27 Temmuz 2023 Perşembe günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Bu kararla Fed, faizleri 2022’den beri 11. kez artırdı. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 27 Temmuz 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.706,61 TL üzerinden yapan gram altın 1.712,20 liradan alınıyor, 1.712,48 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.255,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.161,00 liradan alınıyor, 11.294,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.654.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.571,00 liradan alınıyor, 5.673,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.827,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Temmuz itibariyle 2.794,00 liradan alınıyor, 2.837,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 27 Temmuz günü 10.979.92 TL alış, 11.197,62 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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