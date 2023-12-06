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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 6 ARALIK 2023! Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

06.12.2023 06:54 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları 6 Aralık 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan dolar önceki kapanışını 28.8873 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.8799 liradan, satış fiyatı ise 28.8948 liradan işlem görüyor. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 6 Aralık 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 6 ARALIK 2023! Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan Dolar 28.8799 TL'den alınıyor, 28.8948 TL'den satılıyor. Yüzde 0.17'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 31.2315 TL'den yapan euro şu anda 31.1941 TL alış ve 31.2690 TL satış fiyatına sahip. İşte, 6 Aralık 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (6 ARALIK 2023)

Altın fiyatları, 6 Aralık 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.878,32 liradan alınıyor, 1.878,60 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 12.504,00 liradan alınıyor, 12.761,00 liradan el değiştiriyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 6.272,00 liradan alınıyor, 6.408,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 3.126,00 liradan alınıyor, 3.203,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.411,70 TL alış, 12.652,58 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN

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