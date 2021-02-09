Altın hesabı nasıl açılır? Vadeli ve vadesiz altın hesabı nedir? İşte altın hesabı açan bankalar!

Altın fiyatları üzerinde yaşanan hareketlilik nedeniyle altına yatırım yapmayı düşünenler altın hesabı ile sunulan avantajları araştırıyor. Ülkemizde sıklıkla kullanılan bu mevduat ürünü için iki farklı tür bulunuyor. Altın hesabı ile beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre vatandaşlar, bu türden birini seçerek altın yatırımlarını bankada değerlendirebiliyor. ALTIN HESABI NE DEMEK? Daha önce böyle bir hesap açmamış olan vatandaşlar altın hesabı nedir sorusunu soruyor. Bir çeşit mevduat ürünü olan bu hesap; altınını bankaya yatırarak değerlendirmek veya bankadan satın almak isteyenlerin kullandığı bir hesap çeşididir. Altın hesabı ile çeyrek altın ya da gram altın gibi kuyum türleri bankaya yatırılarak hesap oluşturulacağı gibi anlık kur değerleri baz alınarak para karşılığı da açılabiliyor. Her bankanın farklı bir mevduat ürünü ve sunduğu farklı imkanlar olduğu için vatandaşlar banka altın hesabı yorumları konusunda araştırma yapıyor. BANKADA ALTIN HESABI NASIL AÇILIR? Yatırımlarını bir altın hesabı açarak değerlendirmek isteyenler altın hesabı nasıl açılır sorusuna yanıt arıyor. Altın hesabı açmak için vatandaşlar iki farklı yöntemi kullanabiliyor. Bunun için ilk olarak hesabın açılacağı bankanın faiz oranları ve sunduğu imkanlarla ilgili bir araştırma yapılıyor. Banka seçimi yapıldıktan sonra o bankanın müşterisi olunuyor ve banka şubesine giderek ya da ilgili bankanın internet bankacılığı veya mobil uygulaması aracılığı ile altın hesabı açma işlemi yapılabiliyor.

Hesabın açılacağı bankanın müşterisi olmayan kişilerin altın hesabı açma işlemi için mutlaka banka şubesine gitmesi gerekiyor. Vatandaşlar, isterlerse sahip oldukları altın, yüzük ya da bilezik gibi ürünlerle de bankada hesap açtırabiliyor. Bunun için banka eksperleri ürünleri kontrol ediyor ve bir sorun olmadığı tespit edildiğinde hesap açma işlemi gerçekleştiriliyor. Altın hesabı vadeli ve vadesiz olacak şekilde iki türde açılabiliyor. İşlem öncesinde altın hesabı faizi ne kadar konusunda da bilgi almak gerekiyor. Vatandaşlar tarafından en az kaç gram altın ile hesap açılacağı da merak ediliyor. Ancak bu sorunun cevabı bankadan bankaya değişiyor. Ağırlıklı olarak ise en az 10 gram altın koşuluyla hesap açılabiliyor. Konuyla alakalı detaylı bilgi almak için bankalarla iletişime geçmek gerekiyor. VADELİ ALTIN HESABI NEDİR? Merak edilen vadeli altın hesabı; seçilmiş olan vade süresi boyunca altınlardan belirli faiz oranı ile kazanç elde edilmesine karşılık geliyor. Ancak vadeli altın hesabı ile vadeli mevduat hesapları arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Vadeli altın hesabı hem belirlenmiş olan faiz oranına hem de piyasadaki fiyat artışına göre kazanç sunuyor. Vadeli altın hesabı açmak için gereken en az altın koşulu da bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.