FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın hesabı nasıl açılır? Vadeli ve vadesiz altın hesabı nedir? İşte altın hesabı açan bankalar!

Altın hesabı nasıl açılır? Vadeli ve vadesiz altın hesabı nedir? İşte altın hesabı açan bankalar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.02.2021 14:21 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonucunda altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın hesabı konusunda araştırma yapmaya başladı. Altın yatırımlarını bir altın hesabı açarak değerlendirmek isteyenler bankada altın hesabı nasıl açılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, vadeli ve vadesiz altın hesabı nedir? İşte altın hesabı açan bankalar!

Altın hesabı nasıl açılır? Vadeli ve vadesiz altın hesabı nedir? İşte altın hesabı açan bankalar!

Altın fiyatları üzerinde yaşanan hareketlilik nedeniyle altına yatırım yapmayı düşünenler altın hesabı ile sunulan avantajları araştırıyor. Ülkemizde sıklıkla kullanılan bu mevduat ürünü için iki farklı tür bulunuyor. Altın hesabı ile beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre vatandaşlar, bu türden birini seçerek altın yatırımlarını bankada değerlendirebiliyor.

ALTIN HESABI NE DEMEK?

Daha önce böyle bir hesap açmamış olan vatandaşlar altın hesabı nedir sorusunu soruyor. Bir çeşit mevduat ürünü olan bu hesap; altınını bankaya yatırarak değerlendirmek veya bankadan satın almak isteyenlerin kullandığı bir hesap çeşididir. Altın hesabı ile çeyrek altın ya da gram altın gibi kuyum türleri bankaya yatırılarak hesap oluşturulacağı gibi anlık kur değerleri baz alınarak para karşılığı da açılabiliyor. Her bankanın farklı bir mevduat ürünü ve sunduğu farklı imkanlar olduğu için vatandaşlar banka altın hesabı yorumları konusunda araştırma yapıyor.

BANKADA ALTIN HESABI NASIL AÇILIR?

Yatırımlarını bir altın hesabı açarak değerlendirmek isteyenler altın hesabı nasıl açılır sorusuna yanıt arıyor. Altın hesabı açmak için vatandaşlar iki farklı yöntemi kullanabiliyor. Bunun için ilk olarak hesabın açılacağı bankanın faiz oranları ve sunduğu imkanlarla ilgili bir araştırma yapılıyor. Banka seçimi yapıldıktan sonra o bankanın müşterisi olunuyor ve banka şubesine giderek ya da ilgili bankanın internet bankacılığı veya mobil uygulaması aracılığı ile altın hesabı açma işlemi yapılabiliyor.

Hesabın açılacağı bankanın müşterisi olmayan kişilerin altın hesabı açma işlemi için mutlaka banka şubesine gitmesi gerekiyor. Vatandaşlar, isterlerse sahip oldukları altın, yüzük ya da bilezik gibi ürünlerle de bankada hesap açtırabiliyor. Bunun için banka eksperleri ürünleri kontrol ediyor ve bir sorun olmadığı tespit edildiğinde hesap açma işlemi gerçekleştiriliyor. Altın hesabı vadeli ve vadesiz olacak şekilde iki türde açılabiliyor. İşlem öncesinde altın hesabı faizi ne kadar konusunda da bilgi almak gerekiyor.

Vatandaşlar tarafından en az kaç gram altın ile hesap açılacağı da merak ediliyor. Ancak bu sorunun cevabı bankadan bankaya değişiyor. Ağırlıklı olarak ise en az 10 gram altın koşuluyla hesap açılabiliyor. Konuyla alakalı detaylı bilgi almak için bankalarla iletişime geçmek gerekiyor.

VADELİ ALTIN HESABI NEDİR?

Merak edilen vadeli altın hesabı; seçilmiş olan vade süresi boyunca altınlardan belirli faiz oranı ile kazanç elde edilmesine karşılık geliyor. Ancak vadeli altın hesabı ile vadeli mevduat hesapları arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Vadeli altın hesabı hem belirlenmiş olan faiz oranına hem de piyasadaki fiyat artışına göre kazanç sunuyor. Vadeli altın hesabı açmak için gereken en az altın koşulu da bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.

VADESİZ ALTIN HESABI NEDİR?

Bir diğer altın hesabı türü olan vadesiz altın hesabı ise gelir vergisi veya masraf ödemeden alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılıyor. Hesap açılışının yanı sıra işlemler için hesapta fiziki anlamda altın teslimatı olmuyor. Benzer şekilde vadesiz altın hesabı için fiziki altın ile ödeme de yapılmıyor. Fiziki altın kullanılmadığı için vadesiz altın hesabı karlı mı sorusu da soruluyor. Bu konuda karar verirken kişinin beklentileri ve yatırım hedefleri de etkili oluyor. Bunun yanı sıra altın hesabı hangi banka avantajlı diye de merak ediliyor.

ALTIN HESABI AÇAN BANKALAR

Vatandaşlar en iyi altın hesabı hangi bankada sorusuna da yanıt arıyor. En iyi altın hesabı konusunda her banka vatandaşlara farklı imkanlar ve oranlar sunduğu için tüm bankaların tekliflerini detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. Dolayısıyla altın hesabı açmak için en uygun banka kararı vatandaşların beklentilerine göre farklılaşıyor.

Bankalar arasında kişi için en avantajlı olanını belirlemek üzere bankaların sunduğu şartları ve getirilerini incelemekte yarar oluyor. Çünkü her bir banka müşterilerine farklı getiriler ve şartlar sunabiliyor. Vatandaşlar bunun için şubeye gidebilecekleri gibi bankaların internet siteleri aracılığıyla da detaylı bilgi alabiliyor.

Vatandaşların altın hesabı açabileceği bankalar arasında Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Akbank, Kuveyt Türk, Halkbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası gibi bankalar bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan önemli mesajlarMerkez Bankası Başkanı Ağbal'dan önemli mesajlar
2021 araç muayene ücretleri belli oldu2021 araç muayene ücretleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Makam odasındaki görüntü olay oldu!
Makam odasındaki görüntü olay oldu!
Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı
Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda!
Altın yükselişe geçti!
Altın yükselişe geçti!
Bitcoin'de tarihi rekor!
Bitcoin'de tarihi rekor!
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan önemli mesajlar
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan önemli mesajlar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Analistten gram altın için 395 TL yorumu!
Analistten gram altın için 395 TL yorumu!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir
Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir
Altın üretimi uçuşa geçecek
Altın üretimi uçuşa geçecek
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden emsal karar! Kirasını ödeyemeyen esnafa kira indirimi
Pandemide kirasını ödeyemeyen esnafa sevindiren haber
"Gram altın 450 TL'yi görebilir" yorumu: Altın yükseliş rallisine mi başladı?
Gram altın 450 TL'yi görebilir
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan önemli mesajlar
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan önemli mesajlar
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağı bitiş tarihi
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?
Alman ihracatına salgın darbesi
Alman ihracatına salgın darbesi
Banka çalışma saatleri 9 Şubat 2021: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar bugün kaça kadar açık?
İşte bankaların güncel çalışma saatleri

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.