FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN için REKOR tahmin! 6 Ocak 2023 gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? Duyan kuyumcuya gidecek!

ALTIN için REKOR tahmin! 6 Ocak 2023 gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? Duyan kuyumcuya gidecek!

06.01.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'ın açıklamaları sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altında son durum merak konusu oldu. Merkez bankalarının gevşeme hareketlerinin değerli madenlere pozitif yönde yansıyacağını belirten Hatice Kolçak'ın açıklamaları dikkat çekti. Peki, bugün gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Ocak 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN için REKOR tahmin! 6 Ocak 2023 gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? Duyan kuyumcuya gidecek!

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri, haftanın beşinci işlem gününde merak konusu oldu. Gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ile ilgili detaylar internette araştırılıyor. Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, bugün gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Ocak 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (6 OCAK 2023 CUMA)

13394464-728xauto

Altın fiyatları, 6 Ocak 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.106,12 TL'den yapan gram altın bugün 1.108,45 TL alış, 1.108,57 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,390,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.329,00 liradan alınıyor, 7.415,00 liradan satılıyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.709.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.650,00 liradan alınıyor, 3.721,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.854,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Ocak itibariyle 1.829,00 liradan alınıyor, 1.860,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 6 Ocak 7.349,00 TL alış, 7,429,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası

"2023 ALTIN İÇİN GÜZEL BİR YIL OLACAK"

Altın fiyatları ile ilgili konuşan Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak yaptığı açıklamada bankalarının gevşeme hareketlerinin yukarı yönlü harekete başlayan altına pozitif yönde yansıyacağını ifade etti.

Altın fiyatlarına yönelik açıklamalarını sürdüren Hatice Koçak'ın sözleri dikkat çekti.

İşte Hatice Koçak'ın yaptığı açıklama:

"Altın için beklediğimiz hareket bir miktar geldi. Dirençleri kırarak geldi. Buralarda kalıcı olması gerekiyor. Gram altında artık 1100'lerin üzerine çıktı. 1200 TL'leri hedeflemiştik. Oralara yaklaştık. 2022 altın için kötü bir seneydi. Bütün merkez bankalarının sıkılaşma politikaları içerisinde olduğu bir seneyi geride bıraktık. Altın, gümüş, kriptolarda hep satış gördük. 2023 yılında agresif faiz artışları olmayacak. Bu süreç altına yarayacak. Ons altın tarafında 4 bin dolar beklentisi var. Swiss'ten yapılan açıklamada, ons altın için 2500-4000 bin dolar arasında bir tahmin yapıldı. Ortak bakış açısı altında güçlenme bekleniyor. Sepette yüzde 25 altın olmalı. Bana altın bozduruyor musunuz? diye soruyorlar. Hayır bozdurmuyorum. 2023'te ons altın için benim beklentim 2 bin dolar ve üzeridir. Dolar kurunda bir hareket gelecek. Kontrollü bir yükseliş olacak. 22-23'ler artık uzak değil. 2023 yılında gram altın için tahminim 1500-2000 lira arasındadır. 2023'te bu hedefleri yakalayacağız"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleştiKamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti
AK Parti'den emekli maaşı hamlesiAK Parti'den emekli maaşı hamlesi
Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın altın fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Vatandaşları rahatlatan açıklama! 'Zam yapmama kararı aldık'

Vatandaşları rahatlatan açıklama! 'Zam yapmama kararı aldık'

Kıdem tazminatında tavan netleşti! 10 yıl çalışana 180 bin TL

Kıdem tazminatında tavan netleşti! 10 yıl çalışana 180 bin TL

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.