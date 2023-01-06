ALTIN için REKOR tahmin! 6 Ocak 2023 gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? Duyan kuyumcuya gidecek!

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri, haftanın beşinci işlem gününde merak konusu oldu. Gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ile ilgili detaylar internette araştırılıyor. Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, bugün gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Ocak 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (6 OCAK 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 6 Ocak 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.106,12 TL'den yapan gram altın bugün 1.108,45 TL alış, 1.108,57 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,390,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.329,00 liradan alınıyor, 7.415,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.709.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.650,00 liradan alınıyor, 3.721,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.854,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Ocak itibariyle 1.829,00 liradan alınıyor, 1.860,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 6 Ocak 7.349,00 TL alış, 7,429,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

"2023 ALTIN İÇİN GÜZEL BİR YIL OLACAK"

Altın fiyatları ile ilgili konuşan Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak yaptığı açıklamada bankalarının gevşeme hareketlerinin yukarı yönlü harekete başlayan altına pozitif yönde yansıyacağını ifade etti.

Altın fiyatlarına yönelik açıklamalarını sürdüren Hatice Koçak'ın sözleri dikkat çekti.

İşte Hatice Koçak'ın yaptığı açıklama:

"Altın için beklediğimiz hareket bir miktar geldi. Dirençleri kırarak geldi. Buralarda kalıcı olması gerekiyor. Gram altında artık 1100'lerin üzerine çıktı. 1200 TL'leri hedeflemiştik. Oralara yaklaştık. 2022 altın için kötü bir seneydi. Bütün merkez bankalarının sıkılaşma politikaları içerisinde olduğu bir seneyi geride bıraktık. Altın, gümüş, kriptolarda hep satış gördük. 2023 yılında agresif faiz artışları olmayacak. Bu süreç altına yarayacak. Ons altın tarafında 4 bin dolar beklentisi var. Swiss'ten yapılan açıklamada, ons altın için 2500-4000 bin dolar arasında bir tahmin yapıldı. Ortak bakış açısı altında güçlenme bekleniyor. Sepette yüzde 25 altın olmalı. Bana altın bozduruyor musunuz? diye soruyorlar. Hayır bozdurmuyorum. 2023'te ons altın için benim beklentim 2 bin dolar ve üzeridir. Dolar kurunda bir hareket gelecek. Kontrollü bir yükseliş olacak. 22-23'ler artık uzak değil. 2023 yılında gram altın için tahminim 1500-2000 lira arasındadır. 2023'te bu hedefleri yakalayacağız"

