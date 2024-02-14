Altın madeni faciasının ardından ABD'li şirket borsada çakıldı! Anagold Madencilik'in büyük ortağı SSR Mining'in değeri 1,5 milyar dolar eridi

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik'e ait altın madeninde meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kaldı. Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan toprak kaymasının ardından, SSR Minig’in hisseleri düştü.
Anagold şirketinin yüzde 80’i, merkezi ABD’nin Denver şehrinde bulunan SSR Mining’e ait. Şirketin yüzde 20’si Çalık Holding’e bağlı Lidya Madencilik’e ait. Lidya Madencilik ise Çalık Holding çatısı altında. Lidya Madencilik'in Yönetim Kurulu Başkanlığını, Ahmet Çalık yapıyor.
ABD'de Nasdaq borsasında işlem gören SSR Mining şirketinin hisseleri, toprak kayması nedeniyle faaliyetlere ara verildiği haberiyle yüzde 50'nin üzerinde düşüş yaşadı. Reuters'ın aktardığına göre hisselerin düşmesinin ardından şirket, Çöpler'deki faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu.
Maden sahasındaki göçük sonrası SSR Mining’in NASDAQ’daki hisseleri büyük değer kaybetti. Güne 9,72 dolardan başlayan SSR Mining hisseleri 4,49’a gerilerken kayıp günlük yüzde 53’ü aştı. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar eridi.