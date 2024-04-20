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Altın mı, borsa mı, mevduat faizi mi? Merkez Bankası güncel rakam açıkladı: Aylık 46 bin 560 TL getirisi var

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.04.2024 08:35
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Mevduat faizi oranları arttı, bankalarda toplam mevduat tutarı azaldı. Uzmanlar mevduat faizlerinin daha da artmasını beklerken 1 milyon liranın getirisi 46 bin lirayı aştı. Peki altın mı, borsa mı, dolar mı, mevduat faizi mi daha cazip. Uzmanlar o soruya da yanıt verdi. “En yüksek risk borsada en düşük risk mevduat faizinde” dediler…

Altın mı, borsa mı, mevduat faizi mi? Merkez Bankası güncel rakam açıkladı: Aylık 46 bin 560 TL getirisi var

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 5 Nisan ile sona eren haftada bankacılık sisteminin toplam mevduatı 17 milyar 521 milyon 689 bin lira azalışla 15 trilyon 905 milyar 636 milyon 683 bin liraya geriledi. Bankalarda toplam mevduat tutarı gerilese de faiz oranları yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Bankalarda faiz oranlarının yükselmesi mevduat yatırımı yapacaklar için bir fırsat oluşturuyor. Peki şu anda bankalarda ortalama mevduat faizleri ne kadar oldu? Şu anda 1 milyon TL parası olan bir kişinin aylık mevduat kazancı ne kadar oldu? Altın, döviz, borsa ve mevduat arasında seçim yapılmak gerekirse portföylerde ağırlıklar ne olmalı?

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Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş Milliyet’e anlattı. Kurtuluş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“TCMB’nin politika faizi yükseliyor, faizlerin yükselmesi ile birlikte mevduat faizleri de yükseliyor. Şu anda aylık faizler yüzde 55-58 bandındayken, 3 aylık faizde oran yüzde 58.5 seviyelerine kadar çıkıyor. Daha uzun vadelerde daha yüksek faiz oranı olması gerekirken, bankalar 6 ay ve yıllıkta oranlarını yüzde 53’e kadar geri çekiyorlar. Buradan açıkça görüldüğü üzere bankalar yatırımcıların mevduatlarını kısa vadeli olarak değerlendirmelerini teşvik ediyorlar. 1 ay ve 3 ay olarak değerlendirmelerini teşvik ediyorlar.

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‘ANA PARAYA FAİZİN EKLENMESİ İLE GETİRİ YÜZDE 75’E YÜKSELİYOR’

Bu oran faizin ana paraya eklenmesi ile tekrar değerlendirilmesi durumunda faiz getirisi yaklaşık yüzde 75’lere kadar yükselmektedir.

‘HER BANKA İÇİN FARKLI ORANLARLA KARŞILAŞMAKTAYIZ’

Merkez Bankası’nın belirlediği faiz oranı politika faiz oranıdır. Bu oranın üzerine çıkma ve altına inme konusunda bankalar kendi stratejileri doğrultusunda karar verirler. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 olarak belirlese de gerek mevduatta gerekse de kredide çok daha yüksek oranlar karşımıza çıkmaktadır. Her banka için farklı oranlarla karşılaşmaktayız.

TÜRK LİRASI (339)

BANKALARDA MEVDUAT FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Biz Merkez Bankası’nın ikinci çeyreğin sonuna kadar faiz artışı yapacağını, piyasanın buna ayak uyduracağını ve faizlerin bir miktar daha yükseleceğini öngörüyoruz. Kısa vadeli yatırımlar en yüksek getiriyi sağlayacak olan yatırımlardır.

1 MİLYON TL’NİN AYLIK KAZANCI NE KADAR?

En yüksek mevduat faizi 3 aylık mevduatta karşımıza çıkmaktadır. 3 ayın sonunda mevduat sahibi 139 bin 700 TL getiri elde ediyor. Aylık olarak bu 46 bin 560 TL’ye denk geliyor. Mevduat faizleri cazip fırsatlar sunuyor, ilerleyen süreçte bu tutarın daha da yükseleceğini düşünüyoruz.

MEVDUATTA VADE SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Bankalarda aylık ve 3 aylık mevduatta daha fazla faiz oranı verilmektedir. Mevduatta vade seçimi 1 ay ve 3 ay olarak tercih edilebilir.

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BORSA, DÖVİZ, ALTIN VE MEVDUATTAN HANGİSİ DAHA CAZİP?

Yatırım sepeti içerisinde 4 yatırım aracı da bulunmalı. Burada riski en yüksek olan borsadır. Riski yüksek olduğundan getirisi de diğer yatırım araçlarına göre yüksek olacaktır. En az riskli yatırım aracı da mevduatta gözlenmektedir. Dövizi değerlendirdiğimizde gerek Merkez Bankası gerekse finans kuruluşları tahminlerine baktığımızda en düşük getiri sağlayacak yatırım aracı olarak düşünüyoruz. Altın için güvenli liman yorumu yapmak çok da abartılı olmayacaktır. Riski seven yatırımcılar için sepetin yüzde 40’ının borsa, yüzde 30’unun altın, yüzde 20’sinin mevduat ve yüzde 10’unun döviz olarak oluşturulması daha cazip olabilir.

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Altın borsa dolar mevduat faizi
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