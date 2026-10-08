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Altın toparlandı: Piyasalar bu rakama kilitlendi

Doların 18 ayın zirvesinden gerilemesiyle altın iki ayın en düşük seviyesinden toparlanarak 4.132,66 doları aştı. Piyasaların gözü Fed'in faiz adımlarına çevrilirken, Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston kısa vadeli yükseliş beklentisinin güçlenmesi için 4.275 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini belirtti.

Altın toparlandı: Piyasalar bu rakama kilitlendi
Sariye Nur Dönmez

Doların zirveden geri çekilmesi, son dönemde satış baskısının arttığı altına yeniden destek verdi. Çarşamba günü iki ayın en düşük seviyesini gören değerli metal Perşembe günü yönünü yukarı çevirirken, piyasalarda Fed'in yılın geri kalanında faiz konusunda nasıl bir yol izleyeceği yakından takip ediliyor.

Altın toparlandı: Piyasalar bu rakama kilitlendi 1

İKİ AYIN DİBİNDEN TOPARLANDI

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,5'lik artışla 4.132,66 dolara yükseldi. Altın, bir önceki gün doların güç kazanması ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi sonucu 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine kadar gerilemişti.

Aralık vadeli ABD altın kontratlarında da yükseliş görüldü. Kontratlar yüzde 0,4 değer kazanarak 4.157,60 dolara çıktı.

Doların 18 ayın zirvesinden gerilemesi ise değerli metale talebi artırdı. Dolar üzerinden fiyatlanan altın, bu hareketle birlikte diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale geldi.

Altın toparlandı: Piyasalar bu rakama kilitlendi 2

YÜKSELİŞ İÇİN 4.275 DOLAR İŞARET EDİLDİ

Ekonomim'de yer alan habere göre, Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, altının kısa vadeli görünümünde zorlukların sürdüğünü belirtti. Piyasada şimdilik satıcıların hakim olduğunu ifade eden Weston, yükseliş beklentisinin yeniden güçlenebilmesi için 4.275 dolar seviyesinin aşılması gerektiğine dikkat çekti.

Weston'a göre uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin güçlü ekonomik temellerden ziyade devletlerin kredi ve maliye politikalarına ilişkin risklerin bir sonucu olarak değerlendirilmesi halinde altın, tahvil getirilerinden pozitif yönde ayrışabilir. Böyle bir senaryoda "para değer kaybına karşı korunma" temasının yeniden öne çıkabileceğini ifade etti.

Altın toparlandı: Piyasalar bu rakama kilitlendi 3

FED'İN ATACAĞI ADIMLAR İZLENİYOR

Altın piyasasında bir diğer önemli gündem maddesi ise Fed'in faiz politikası oldu. Geçen ay Fed yetkilileri faiz artırımının gerekliliği konusunda farklı görüşler ortaya koydu.

Toplantı tutanaklarında bazı yetkililerin enerji ve diğer fiyat şoklarının etkilerini sınırlamak amacıyla faiz artırımını gerekli gördüğü belirtildi. Daha şahin üyeler ise talep kaynaklı enflasyon nedeniyle faizlerin artırılmasını savundu.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar bu ay faiz artırımı ihtimalini yüzde 18 olarak fiyatlıyor. Aralık ayı için faiz artırımı olasılığı ise yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor.

IMF KÜRESEL RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da küresel ekonomideki risklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Georgieva; yüksek enerji fiyatları, rekor seviyelerdeki kamu borcu ve yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artışın küresel ekonomiyi tehdit ettiğini belirtti.

IMF Başkanı, hükümetlere maliye ve para politikalarında koruyucu önlemler alma çağrısı yaptı.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Değerli metaller piyasasındaki yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 0,4 artışla 60,36 dolara çıkarken, platin yüzde 1,8 değer kazanarak 1.660,05 dolara ulaştı.

Paladyum da yüzde 1,6 yükselişle 1.142 dolara çıktı.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.535,24
6.536,10
% 0.51
16:58
Ons Altın / TL
202.979,01
203.051,52
% 0.38
17:12
Ons Altın / USD
4.124,85
4.125,43
% 0.35
17:13
Çeyrek Altın
10.456,39
10.686,52
% 0.51
16:58
Yarım Altın
20.847,42
21.373,03
% 0.51
16:58
Ziynet Altın
41.825,54
42.615,35
% 0.51
16:58
Cumhuriyet Altını
43.285,00
43.939,00
% 0.27
13:52
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Fed Altın
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