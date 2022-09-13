Altın ve dolarda ABD enflasyonu bekleyişi! 15.30'da her şey belli olacak: Altın fiyatları Aralık ve 2023’te bu seviyeleri görebilir

Altın fiyatları bugün çok hareketli bir grafik sergilemese de enflasyonun zirveden geri çekilmesiyle son getirilerini korudu. Ons altın gün içerisinde 1738 dolara kadar yükseldi. Altının ons fiyatı 5 aydır yaşadığı değer kaybına Eylül ile ayında yukarı yönlü ataklar gerçekleştiriyor. Gram altın ise 1000 liranın üzerindeki seyrini sürdürerek bu sabah 1010 liradan satışa sunuluyor. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta 110 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın en yüksek seviyesini görürken, bugün daha da düştü. Kâr alımları ve ABD enflasyonunda daha fazla yavaşlama gösteren veri beklentisinin bir karışımı, son seanslarda dolar üzerinde baskı yarattı. Art arda beş günlük kaybın ardından endeks 107,8 seviyesine geriledi.

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANACAK

Altın ve dolar fiyatlarını hareketlendirecek veri bugün TSİ 15.30’da ABD’den gelecek. Ülkede Ağustos ayına dair enflasyon rakamları belli olacak. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta düşüş göstermeye devam ettiğini bildirdi. Ağustos ayında enflasyonun bir önceki ayki yüzde 8,5'lik değerden yıllık yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor.

FED’İN FAİZ KARARINI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Haziran ayında ulaşılan 40 yılın zirvesinden sonra ikinci ay üst üste düşüş gösterecek olan veri, yakıt maliyetlerinin düşmesi ve Fed’in faiz oranlarını artırmasının ardından ABD'de enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret edecek. Ancak piyasalar, enflasyonun merkez bankasının yıllık hedefi olan yüzde 2'nin oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle Fed'in yılın geri kalanında faiz oranlarını yüksek bir hızda artırmaya devam etmesini bekliyor.

UZMAN İSİMDEN ALTIN FİYAT TAHMİNİ

ACY Securities baş ekonomisti Clifford Bennett ABD enflasyon verisi ve altın fiyatları arasındaki ilişkiye dair yaptığı değerlendirmede, “Altın üzerinde aşağı yönlü baskıyı azaltan bazı kalıcı genel kaldıraçlar var. Ancak bu haftaki enflasyon rakamının biraz rahatlama sağlaması mümkün. Enflasyonun zirve yapmış olabileceğine dair bir başka gösterge de altın piyasası için cesaret verici olabilir. Fed ne olursa olsun faiz arttırmaya devam edecek. Ancak yakın zamanda görülen keskin düşüşlerin ardından altını tekrar yukarı çekmek için görünürde bir son mümkün” ifadelerini kullandı.

ARALIK VE 2023’TE BU SEVİYELERDE OLABİLİR

Uzmanlara göre altın fiyatı toparlanmadan önce 2022’nin geri kalanı için mütevazı bir zayıflık görecek. ABN Amro analistleri yıl sonu ve 2023 için detaylı altın tahminleri yaptı. Uzmanlar, altın fiyatının 2022’de 1.700 dolar ve 2023’te 1.900 dolar olacağını söylüyor.

“Bu yılın geri kalanında altın fiyatlarında mütevazı bir düşüş bekliyoruz. 1.680-1.700 dolar arasında katmanlanan çok önemli bir destek alanı var. Bu seviyelerin tekrar test edilmesini ve fiyatların geçici de olsa bu seviyelerin altına inmesini bekliyoruz. 2022 sonu için yeni tahminimiz 1.700 dolar” diyen abn amro analistleri 2023 yılı içinse şu tahminde bulundular:

“2023 için altın fiyatı görünümü daha olumlu. Sadece ABD dolarının zayıflamasını beklemiyoruz, aynı zamanda Fed’in 2023’ün ikinci yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlamasını bekliyoruz. Bunun üzerine, daha düşük ABD reel getirileri bekliyoruz. Sonuç olarak, altın fiyatlarının önümüzdeki yıl toparlanması muhtemeldir. Bununla birlikte, altın fiyatlarının yeni bir rekor kıracağına inanmıyoruz.”



