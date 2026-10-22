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Altın ve gümüş fiyatları artan enerji maliyetleriyle düşüşte

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, artan enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları tetiklemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentileriyle yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Altın ve gümüş fiyatları artan enerji maliyetleriyle düşüşte

Spot piyasada altının ons fiyatı bugün TSİ 16.50 itibarıyla yüzde 2’den fazla düşerek 4 bin 58 dolardan işlem gördü. Böylece değerli metal, teknik olarak kritik eşik kabul edilen 4 bin 100 dolar desteğinin altına sarktı.

Değerli metaldeki sert düşüşe paralel olarak gümüşün ons fiyatı da spot piyasada yüzde 4’ü aşan kayıpla 55 dolara indi. Platin ve paladyum fiyatları da değer kaybetti.

Yeniden canlanan enflasyon endişeleri ve Fed'in para politikasını daha da sıkılaştıracağı beklentileri, değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Altın, düşen ABD tahvil getirileri ve jeopolitik risklerin tetiklediği güvenli liman talebine rağmen, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı öngörülerinin etkisiyle satıcılı seyrini korudu.

Analistler, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon kaygılarını artırdığına işaret ederek, enflasyonist baskılar tırmandıkça Fed'in faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik endişelerin piyasaya yansıdığını kaydetti.

Analistler ayrıca, altının normal şartlarda enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülmesine rağmen yüksek faiz ortamının getirisiz bir varlık olan değerli metale yönelik talebi azalttığını da vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
spot piyasalar
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