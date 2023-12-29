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Altın yatırımcıları dikkat! "2023'te çok kazanmak isteyenler balon oldu" diyerek 2024'ü işaret etti: "Enflasyona karşı koruyacak"

29.12.2023 06:58 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları yılın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "2023 yılını sonlandırıyoruz. Malum 2023 yılı finansal piyasalar açısından çok zorlu geçti. Söyleyecek aslında çok bir şey yok. Her geçen günümüzü aradığımız bir dönem var karşımızda." ifadelerini kullandı. Uzman isimden 2024'e sayılı günler kala altın uyarısı geldi. Peki bugün ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Aralık 2023 Cuma günü altın fiyatları...

Altın yatırımcıları dikkat! "2023'te çok kazanmak isteyenler balon oldu" diyerek 2024'ü işaret etti: "Enflasyona karşı koruyacak"

Altın fiyatları ile finansal piyasalara dair dikkat çeken bir açıklama yapıldı. 2024'e sayılı günler kala çarpıcı bir uyarıda bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yılın finansal açıdan oldukça zor geçtiğini belirtip "2023 kazananların olduğu bir dönem oldu. Borsa, emtia, döviz ya da kripto para olsun. Yani 2023 yılında ne alırsanız alın, bir şekilde kazandınız." ifadelerini kullandı ve 2024 yılını işaret etti. Altın fiyatlarında vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 29 Aralık 2023 Cuma günü ons, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

UZMAN İSİMDEN 2023 DEĞERLENDİRMESİ

Uzman isim yaptığı açıklamada "Ben çok kazanmak istiyorum diyenler 2023 yılında yine patladı, balon oldu. Mesela TL karşısında en az kazandıran enstrüman dolar oldu. Yüzde 60 civarında. Ondan önce euro vardı yüzde 70, ondan önce de gram altın vardı yüzde 80. 'Ben ısrarla yüzde 80'i kazanmak istiyorum' diyenler oldu. Herkes ister tabii ki. Bu tamamen tercihle alakalı bir şey. Ama yüzde 100 böyle bir şey olmadığı için sepet uygulaması burada önemli. 2024 yılında yine sepet uygulamasına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2024 İÇİN UYARDI: "NEFS İLE İMTİHANIMIZ YIL BOYUNCA OLACAK!"

Uzman isim "Nefs ile imtihanımız yıl boyunca olacak!" dedi ve uyardı:

"Keşkelerle finansal piyasalar olmuyor. Bu kumar piyasası değildir, yatırım piyasasıdır. Bunların sonu iyi değildir. Bütün varlıklarını borsaya gömmüş ya da faize gömmüş böyle bekliyorlar. 'Dolar karşısında zararım var', 'Altın karşısında çok zararım var' diyorlar. Evet, var çünkü uyarıları dikkate almadın. Kulaktan dolma bilgilerle piyasaya girdin."

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"VATANDAŞI ENFLASYONA KARŞI KORUYAN YATIRIM ARACI OLACAK"

Uzman isim 2024 yılına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"2024'te enflasyona karşı yine 2023 yılında olduğu gibi, hatta son 20 yıldır olduğu gibi yine gram altının koruyacağını söyleyebilirim. 2023 yılında yüzde 80'nin üzerinde bir getirisi oldu. Yine 2024 yılında yüzde 80 ve üzerinde bir getiri bekliyorum. Yine gram altının enflasyona karşı vatandaşı koruyan bir yatırım aracı olacağını tahmin ediyorum."

DOLAR İÇİN RAKAMSAL TAHMİN

Öte yandan 2024 yılı için rakamsal tahminlerini aktaran uzman isim Dolar/TL kuru 45,00 lirayı görebileceğini belirtti.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın 1.962,35 TL alış, 1.962,66 TL satış fiyatından satılıyor.

Ons altın 2.069,51 dolar alış, 2.069,88 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın 3.239,00 TL alış, 3.328,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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