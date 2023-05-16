Altın yatırımcılarına sert uyarı: "1-2 haftayı bulacak!" İşte 16 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri İslam Memiş'im altın, dolar, euro biriktirenlere yönelik yaptığı uyarının ardından merak konusu oldu. Uzman isim piyasalardaki dalgalanmaların bir ya da iki hafta daha devam edebileceğini belirtti. Bu uyarının ardından tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 16 Mayıs 2023 Salı günü altın fiyatlarında son durum...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Uzman isim, piyasalardaki dalgalanmaların bir veya iki hafta daha devam edebileceğini belirtti.
Özellikle son bir haftadır serbest piyasada ve bankalarda ciddi dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken Memiş, fiyatların oturması için 1-2 hafta sürebileceğini ifade etmiştir.
Altın fiyatları, 16 Mayıs 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.274,68 TL'den yapan gram altın bugün 1.245,89 TL alış, 1.276.10 satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 9.286,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.978,00 liradan alınıyor, 9.288,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 4.671.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.503,00 liradan alınıyor, 4.672,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.336,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Mayıs itibariyle 2.244,00 liradan alınıyor, 2.336,00 liradan satılıyor.
Tam altın 16 Mayıs günü 8.854.35 TL alış, 9,071,12 TL satış fiyatından el değiştiriyor.