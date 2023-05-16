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Altın yatırımcılarına sert uyarı: "1-2 haftayı bulacak!" İşte 16 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları...

16.05.2023 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası 16 Mayıs 2023 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliğe dikkat çeken Memiş; altını olanlara, dolar ve euro biriktirenlere uyarıda bulundu. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Mayıs 2023 Salı gününün güncel altın fiyatları...

Altın yatırımcılarına sert uyarı: "1-2 haftayı bulacak!" İşte 16 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri İslam Memiş'im altın, dolar, euro biriktirenlere yönelik yaptığı uyarının ardından merak konusu oldu. Uzman isim piyasalardaki dalgalanmaların bir ya da iki hafta daha devam edebileceğini belirtti. Bu uyarının ardından tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 16 Mayıs 2023 Salı günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT: "1-2 HAFTA SÜRECEK"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Uzman isim, piyasalardaki dalgalanmaların bir veya iki hafta daha devam edebileceğini belirtti.

SERBEST PİYASA VE BANKALARDAKİ DALGALANMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle son bir haftadır serbest piyasada ve bankalarda ciddi dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken Memiş, fiyatların oturması için 1-2 hafta sürebileceğini ifade etmiştir.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (16 MAYIS 2023 SALI)

Altın fiyatları, 16 Mayıs 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.274,68 TL'den yapan gram altın bugün 1.245,89 TL alış, 1.276.10 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.286,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.978,00 liradan alınıyor, 9.288,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.671.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.503,00 liradan alınıyor, 4.672,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.336,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Mayıs itibariyle 2.244,00 liradan alınıyor, 2.336,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 16 Mayıs günü 8.854.35 TL alış, 9,071,12 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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