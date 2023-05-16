Altın yatırımcılarına sert uyarı: "1-2 haftayı bulacak!" İşte 16 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri İslam Memiş'im altın, dolar, euro biriktirenlere yönelik yaptığı uyarının ardından merak konusu oldu. Uzman isim piyasalardaki dalgalanmaların bir ya da iki hafta daha devam edebileceğini belirtti. Bu uyarının ardından tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 16 Mayıs 2023 Salı günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT: "1-2 HAFTA SÜRECEK"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Uzman isim, piyasalardaki dalgalanmaların bir veya iki hafta daha devam edebileceğini belirtti.

SERBEST PİYASA VE BANKALARDAKİ DALGALANMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle son bir haftadır serbest piyasada ve bankalarda ciddi dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken Memiş, fiyatların oturması için 1-2 hafta sürebileceğini ifade etmiştir.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (16 MAYIS 2023 SALI)

Altın fiyatları, 16 Mayıs 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.274,68 TL'den yapan gram altın bugün 1.245,89 TL alış, 1.276.10 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.286,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.978,00 liradan alınıyor, 9.288,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.671.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.503,00 liradan alınıyor, 4.672,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.336,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Mayıs itibariyle 2.244,00 liradan alınıyor, 2.336,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 16 Mayıs günü 8.854.35 TL alış, 9,071,12 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

