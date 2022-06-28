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Altın yatırımcılarını açık açık uyardı: 'Çok sert olacak! Altınla ilgilenmeyen yatırımcılar bile...'

28.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusu 28 Haziran Salı günü de yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gram altın fiyatı sert düşen dolar/TL kuru ile 1000 liranın altındaki seyrini sürdürüyor. Ons altın ise Fed’in faiz kararı sonrası sınırlı hareket ediyor. Peki “Altın fiyatı düşecek mi, yükselecek mi?” Dünyaca ünlü isim, “Fed sonunda gözlerini kırpacak. ‘Artık böyle sıkılaştıramayız’ diyecekler. İşte o zaman altın çok sert bir şekilde yükselecek, resesyondan çıkmaya başlayacağız” dedi.

Altın yatırımcılarını açık açık uyardı: 'Çok sert olacak! Altınla ilgilenmeyen yatırımcılar bile...'

Dünya ekonomilerinde devam eden enflasyon korkusu ve resesyon riski neredeyse bütün varlıklarda fiyatlamaları zorlaştırıyor. Merkez bankalarının temmuz toplantısında alacağı kararlarda önemli yer tutacak olan makroekonomik veri takviminin yoğunlaşmaya başlaması risk iştahını törpülerken, jeopolitik risklere karşı atılan adımlar da yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

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Dün, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, mayısta aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterirken, söz konusu verinin ülkede enflasyonist seyrin güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğine yönelik endişelerle pay piyasalarında risk iştahı zayıfladı.

Tahvil piyasalarında yatay bir seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler güçleniyor.

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DOLAR VE EURO FİYATLARI

Haftanın ilk işlem gününde gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde karışık bir seyir izlenirken, BDDK’nın TL ticari kredilere yeni koşullar açıklaması sonrasında Türk lirasının dün dolar karşısında yüzde 2,2 oranında yükselişle en iyi performans gösteren para birimi oldu. Bununla birlikte gün içerisinde 16,09 seviyesine kadar gerileyen ve yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini test eden dolar/TL kuru günü 16,55 civarından düşüşle kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 771,78 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 19,31 oldu.

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Dolar/TL kuru bu sabah 16,62'nin üzerinde işlem görüyor. Global tarafta ise dolar endeksinin 103,95 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 3,1790 seviyesinde seyrettiği izleniyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 17,60 TL’den işlem görüyor.

ONS VE GRAM ALTIN

Dün 1841 dolar seviyesine kadar ons altın günü 1822 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı bugün ise 1828 dolar seviyesinden işlem görüyor. 20 Aralık’ta Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin devreye alınması öncesinde 1062 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın ise o tarih sonrası 500 liranın altını görmüştü. Ancak dolar/TL kurunun geçtiğimiz haftalarda 17,50 TL’yi görmesiyle altının gram fiyatı yeniden tüm zamanların zirvesine gözünü dikmiş ve 1040 lira seviyesine çıkmıştı. Gram altın fiyatları daha sonra düşüşe geçerek 1010-1025 lira aralığında hareket etti. Ancak Cuma günü BDDK’nın aldığı karar sonrası dolar kurunda yaşanan sert düşüş gram altında da kayıpları beraberinde getirdi ve 971 liraya kadar çekildi. Dün 953 liraya kadar gerileyen gram altın gün 982 liradan kapatmasının ardından bu sabah 976 lira seviyelerinden satışa sunuluyor.

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“ÖNCE ALTIN YÜKSELİR, SONRA EKONOMİ DÜZELİR”

Altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken dünyaca ünlü isimden flaş bir altın değerlendirmesi geldi. Lin Asset Management Kurucusu Chen Lin, “Durgunluktan ne zaman çıkıyoruz? Sanırım, bir gün, Fed sonunda gözlerini kırpacak. ‘artık böyle sıkılaştıramayız’ diyecekler. İşte o zaman altın çok sert bir şekilde yükselecek. İşte o zaman resesyondan çıkmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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Altın, durgunluk sırasında iyi performans göstermese de, durgunluğun sona erdiğinin öncü göstergesi olabilir. Bu düşüncenin sahibi Chen Lin, şu yorumu yapıyor:

“Her durgunlukta, borsadaki her düşüşte, altın her zaman ondan ilk çıkandır. Altınla ilgilenmeyen yatırımcılar için bile, altın fiyatını izlemek, önümüzdeki birkaç hafta veya birkaç ay içinde piyasanın nerede olacağına dair bir yön verebilir. Önce altın yükselir, sonra ekonomi düzelir.”

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