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Altın yatırımcısı ‘eyvah’ dedi: Gram altını olanlar dikkat! Çok kritik yorum geldi: 'Petrol fiyatları istikrar kazandığında, altın…'

09.07.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 9 ayın en düşük seviyesinin görürken, dolar endeksi ise 20 yılın zirvesine tırmandı. Yurt içinde de güçlü duruşunu bozmayan dolar/TL kuruna rağmen ons altındaki düşüşten etkilenen gram altın fiyatı 4 haftadır yatırımcısına kaybettiriyor. Peki, gram altın düşecek mi, yükselecek mi? Altının gram fiyatı üzerinde etkili olan ons altın için analistlerden kritik yorum geldi. Altın ve petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi değerlendiren analistler, ses getirecek bir açıklamaya imza attı.

Altın yatırımcısı ‘eyvah’ dedi: Gram altını olanlar dikkat! Çok kritik yorum geldi: 'Petrol fiyatları istikrar kazandığında, altın…'

Altın ve para piyasalar oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Dolar endeksi 107 seviyesinin üzerine yükselerek 20 yılın rekor seviyesine çıktı. 1811 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1733 doları görerek son 9 ayın en düşük seviyesine indi. Perşembe ve cuma günleri düşük hacimle hareket eden ons altın 1742 dolardan haftayı kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 3,83 oranında değer kaybetti. Böylelikle ons altın son 8 haftanın en sert düşüşünü kaydetti.

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PİYASALARDA RESESYON VE FED ETKİSİ

Piyasalar üzerinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri devam ederken resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceği, önceliklerinin enflasyonu kontrol altına almak olduğu ifade edildi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve gevşeyecek gibi görünmediğini belirtti. Para politikasında hızla daha kısıtlayıcı olunması gerektiğini vurgulayan Waller, Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışını desteklediğini, eylül toplantısında ise muhtemelen 50 baz puanlık bir artıştan yana olacağını kaydetti. Waller, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine rağmen ekonomide resesyon yaşanacağının belli olmadığını ifade etti.

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St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ABD ekonomisinin bu yıl büyümeye devam etmesini beklediğini dile getirdi. Bullard, temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunun sinyalini verdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puan, eylül toplantısında ise 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAMDA KESKİN ARTIŞ

Öte yandan ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. İşsizlik oranı Fed'e enflasyonla mücadelesinde agresif şahin politikalarına devam etme fırsatı sunarken, ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Buna göre ülkede tarım harici sektörlerde istihdam Haziran’da 372 bin kişi arttı.

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GRAM ALTIN 1 AYDIR KAYBETTİRİYOR

Yurt için de ise gram altın fiyatı ons altındaki sert düşüşten etkilense de dolar kurundaki yükselişin etkisiyle çok büyük oranlı bir gerileme göstermedi. Haftaya 976 liradan başlayan gram altın salı ve çarşamba günleri ons altındaki sert düşüşün etkisiyle 959 liraya gerileyerek haftalık bazda en düşük seviyeyi gördü. Perşembe ve cuma günleri dolar kurundaki yükselişin etkisiyle toparlanma kaydeden gram altın haftayı 967 liradan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.87 oranında kaybettirdi. Böylelikle son 4 haftadır gram altın aşağı yönlü bir seyir izledi.

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PETROL FİYATLARI

Bununla birlikte, Fed'in resesyonu henüz ikinci planda tuttuğuna ilişkin değerlendirmelerin yanına Çin'in alt yapı harcamalarına yönelik 220 milyar dolarlık paket açıklamasının da eklenmesi, Brent petrolün varil fiyatını destekliyor. Brent petrolün varili, cuma gününü 107,15 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise 104,80 dolar düzeyinde kapattı.

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ALTIN VE PETROL İLİŞKİSİ

Petrol piyasası ons başına 100 doların üzerine çıkmayı başardı. Bazı analistlere göre bu altın yatırımcıları için iyi bir haber olacak. Çoğu analist, altın piyasasının çoğunlukla, olağanüstü bir yükseliş trendi içinde olan 20 yılın en yüksek seviyesine yükselen ABD dolarının insafına kaldığını belirtiyor. Güçlü ABD doları ile birlikte, zayıf petrol fiyatları altının yeni yükseliş ivmesi çekmesine yardımcı olmuyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon baskılarının kontrolden çıkmaya devam edeceğine dair bazı korkuları geçici olarak yatıştırmaya yardımcı oldu. Bu da altın piyasası için olumsuz bir durum. İleriye dönük olarak, analistler petrol fiyatlarının nereye gideceği konusunda net bir fikir birliğine sahip değiller. Altın ve petrolün geleceğini belirleyebilecek bir faktör, ABD ve küresel ekonominin resesyona girip girmeyeceği. Bir durgunluk, petrol fiyatları ve tüm emtia kompleksi üzerinde baskı oluşturacak ve bu da sarı metal üzerinde baskı oluşturabilecektir.

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PETROL FİYATLARI İSTİKRAR KAZANDIĞINDA, ALTIN…

Kıdemli teknik analist Jim Wyckoff da yakın vadede daha düşük petrol fiyatları görmeyi bekliyor. Bu da parlak metal fiyatlarını etkileyebilir. Bu bağlamda analist, şunları söylüyor:

Durgunluk endişeleri üzerine, ham petrol fiyatları düşüş eğiliminde. Petrol fiyatları istikrar kazanana ve düşüş trendi sona erene kadar altın muhtemelen takip edecek. Tarihsel olarak yüksek enflasyon metalleri destekleyici ancak şu anda metallere yönelik durgunluk ve düşük tüketici ve ticari talep korkuları, yükseliş yönlerini gölgede bırakıyor. Petrol fiyatları istikrar kazandığında, altın traderları jeopolitik, enflasyon ve merkez bankası politikaları dâhil ekonomik veriler gibi diğer temellere odaklanacaklar.

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