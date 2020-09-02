Altın yatırımcısı neye dikkat etmeli? Ünlü uzmandan altın için "Tsunamiye hazırlanın" yorumu!

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarının yükseleceğini açıklayan Oanda Corp.'un kıdemli piyasa analisti Edward Moya altının bugünkü düşüşü üzerine yorumda bulundu. Altın fiyatlarının ne olacağını merak eden yatırımcılar ünlü analistlerin altın tahminlerini merak ediyor. İki gündür altın fiyatlarının artışının bugün durması üzerine açılama yapan Oanda Corp.'un kıdemli piyasa analisti Edward Moya şunları söyledi;

Altın fiyatlarının hafta başındaki hızlı yükselişi bugün ters yöne ilerlemeye başladı. Fiyatların düşmesinin ardından altın yatırımcıları altın fiyatları düşmeye devam edecek mi araştırmasına başladı. Kıdemli piyasa analisti Edward Moya altının üzerine bozlu su döküldü açıklaması yaparak, ABD'nin açıklanan ISM verilerine dikkat çekti. Ekonomisti William De Vijlder, Fed’in ortalama% 2’lik bir enflasyon hedefine geçişinin zamanla çok daha zor olacağını ve piyasalarda tsunamiye yol açabileceğini aktararak yatırımcıları endişelendirdi. Peki **altın fiyatları ne olacak, yükselecek mi?

"ABD'de açıklanan ISM verisi haftaya güçlü başlayan altının üzerine buzlu su döktü. Dolar hafifçe yükseldi ve yatırımcılar bunu altında kâr realizasyonu için kullandı," dedi ve "Euro Bölgesi'nde imalat sektörü toparlanması zorlanıyor ve ISM'in istihdam endeksi ABD'de istihdam artışının hız kaybettiğini işaret ediyor. Mali destek muhtemelen altının yeni rekor zirveye tırmanması için kilit önemde olacak" şeklinde görüş bildirdi.

DİKKAT ÇEKEN ALTIN YORUMU: "TSUNAMİYE YOL AÇABİLİR"

Geçtiğimiz hafta Jakcson Hole sempozyumunda açıklanan ortalama yüzde 2'lik enflasyon oranının çok zor olacağını ve piyasalarda tsunamiye yol açacağını açıklayan BNP Paribas’ın grup baş ekonomisti William De Vijlder'in yorumu ise şöyle;

“Daha uzun süre düşük politika faizleri, daha yüksek varlık değerlemeleri anlamına gelir. Örneğin, daha sıkı kurumsal tahvil marjları veya hisse senetlerinde daha yüksek bir fiyat / kazanç oranı gibi durumlar söz konusu olacak. Ancak bu, politika sıkılaştırıldığında muhtemelen artan bir duyarlılığa ve oynaklığa yol açacaktır. Aynı zamanda, sonunda, Fed’in tepki fonksiyonunun okunmasının daha zor olacağı anlamına da geliyor: Tanımlanması gereken bir kavram olan ortalama enflasyon ne zaman bir politika sıkılaştırmasını gerektirecek? Bu tür bir belirsizlik, rehberlik daha da büyük bir rol oynamadıkça, volatilitenin artmasına neden olacaktır.”