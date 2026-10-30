Altın yatırımcısına kötü haber! 4 bin dolar eşiği kırıldı

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın son işlem gününde yüzde 0,6 gerileyerek ons başına 3 bin 997,39 dolara indi ve 4 bin dolar eşiğinin altına düştü. Aralık vadeli ABD altın kontratları da aynı oranda değer kaybederek 4 bin 7,80 dolara indi.

Düşüşte, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve ABD’den gelen güçlü enflasyon verilerinin para politikası beklentilerini değiştirmesi etkili oldu. Piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 75 seviyesinde fiyatlanıyor.

Pek çok yatırımcı bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 30 Ekim 2026 güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 30 Ekim Cuma günü 6 bin 404,4940 TL alış, 6 bin 405,3290 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATI

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.074,53 dolar alış, 4.075,13 dolar satış seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın 10.247,1900 TL alış, 10.472,7100 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 40.988,7600 TL, satış fiyatı ise 41.762,7500 TL olarak kaydedild

i.

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın 43.206,00 TL alış, 43.719,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın ise 20.610,29 TL alış, 21.130,24 TL satış seviyesinde bulunuyor.