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Altın yatırımcısına kötü haber! 4 bin dolar eşiği kırıldı

Altın fiyatları 30 Ekim Cuma günü haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 405 TL, çeyrek altın ise 10 bin 247 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte gram, çeyrek ve yarım altının fiyatları...

Altın yatırımcısına kötü haber! 4 bin dolar eşiği kırıldı
Cansu Çamcı

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın son işlem gününde yüzde 0,6 gerileyerek ons başına 3 bin 997,39 dolara indi ve 4 bin dolar eşiğinin altına düştü. Aralık vadeli ABD altın kontratları da aynı oranda değer kaybederek 4 bin 7,80 dolara indi.

Düşüşte, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve ABD’den gelen güçlü enflasyon verilerinin para politikası beklentilerini değiştirmesi etkili oldu. Piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 75 seviyesinde fiyatlanıyor.

Pek çok yatırımcı bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 30 Ekim 2026 güncel altın fiyatları…

Altın yatırımcısına kötü haber! 4 bin dolar eşiği kırıldı 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 30 Ekim Cuma günü 6 bin 404,4940 TL alış, 6 bin 405,3290 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATI

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.074,53 dolar alış, 4.075,13 dolar satış seviyesinde bulunuyor.

Altın yatırımcısına kötü haber! 4 bin dolar eşiği kırıldı 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın 10.247,1900 TL alış, 10.472,7100 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Altın yatırımcısına kötü haber! 4 bin dolar eşiği kırıldı 3

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 40.988,7600 TL, satış fiyatı ise 41.762,7500 TL olarak kaydedild

i.Altın yatırımcısına kötü haber! 4 bin dolar eşiği kırıldı 4

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın 43.206,00 TL alış, 43.719,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın ise 20.610,29 TL alış, 21.130,24 TL satış seviyesinde bulunuyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.404,36
6.405,32
% -0.73
09:36
Ons Altın / TL
198.979,13
199.061,20
% -0.84
09:50
Ons Altın / USD
3.984,20
3.984,83
% -0.91
09:51
Çeyrek Altın
10.246,97
10.472,70
% -0.73
09:36
Yarım Altın
20.429,91
20.945,40
% -0.73
09:36
Ziynet Altın
40.987,90
41.762,70
% -0.73
09:36
Cumhuriyet Altını
43.082,00
43.724,00
% 0.67
16:02
Anahtar Kelimeler:
Altın işlem
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