Altın, ziynet eşyası bazen de para... Ceketin cebinden deste deste çıktı! Ne yapacağını bilemeyip telefona sarıldı

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kuru temizleme işi yapan Mehmet Yiğit, yıllardır esnaflık yaparak geçimini sağlıyor. Müşterisi tarafından gelen takım elbiseyi makinede yıkayan Yiğit, makinenin içerisinde para olduğunu fark etti. Durum üzerine makineyi durduran ve parayı çıkaran Yiğit, 20 bin TL’yi paraları kurutarak sahibini aradı.

“BU TÜR DURUMLARLA BAYAĞI KARŞILAŞIYORUZ”

Çamaşır makinesinde yıkanan ceketin cebinde 20 bin TL bulan kuru temizlemeci Mehmet Yiğit, “Ben yıllardır kuru temizlemeci işi yapıyorum. Ceketi makineye attım. Makineden çıkardıktan sonra bir deste parayı ceketin cebinde gördüm. Ceketin cebinde 20 bin TL vardı. Parayı çıkardıktan sonra kurutmaya çalıştım. Paranın sahibini birkaç kez aradım ama toplantıda olduğu için açamadı. Durumu izah ettiğimde teşekkür etti ve Allah razı olsun diyerek gelip teslim alacağını söyledi. Haram parayı almam. Çünkü bizim olmayan para bizim değildir."

"BAZEN ALTIN, PARA, BİLEZİK VE KÜPE BULUYORUZ"

Bu tarz olaylara dikkat ettiğini söyleyen Yiğit, "Alın teri ile kazanılan para daha iyidir. O paraya ben dokunamam. Paranın sahibi Allah razı olsun diyerek memnuniyetle karşılaştı. O müşteri bana güven sağladı ve artık o müşteriyi kaybedemem. Esnaflık budur. Bizim olmayan paraya ben dokunamam. Bu tür olaylar başıma çok geldi. Bazen altın, para, bilezik ve küpe buluyoruz. Bu tür durumlarla bayağı karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)