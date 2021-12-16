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Altında son durum... Gram ve ons altın ne kadar oldu? Merkez'in faiz kararı sonrası ilk rakamlar

16.12.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika: Gram altının fiyatı dün akşam açıklanan FED'in faiz kararının ardından dolar/TL kurundaki yükselişi izleyerek gün içerisinde tarihi seviyesini gördü. Gün içerisinde 875,91 lira seviyesini görerek rekor üstüne rekor kıran gram altında son durum haberimizde.

Son Dakika Haberi: Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde doların yükselişiyle birlikte yeni bir zirve görerek 875 liraya yükselmişti. Merkez Bankasının açıklamasının ardından altın fiyatları yeniden hareketlendi.

GRAM ALTIN

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun 14,76 seviyesini görmesiyle perşembe günü 849 TL ile yeni bir zirve görmesinin ardından bugün zirvesini yenileyerek 875 lirayı gördü.

Merkez Bankasının faiz kararı açıklamasının ardından gram altın, 871,09 lira seviyelerinde fiyatlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ

ONS ALTIN

Ons altın, haftanın ilk iki günü dar bir bantta işlem gördükten sonra Fed toplantısı öncesinde 1.760 dolara civarına gerilemişti. Ons altın, Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla son iki gündeki kayıplarını silerek hafta başına göre yatay bir seyir izliyor.

Merkez Bankasının faiz kararı açıklamasının ardından ons altın, 1.786,63 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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YATIRIM ŞİRKETLERİNİN ALTIN YORUMLARI

Troy Kıymetli Maden Ticareti:

Hafta başından beri beklenen FED toplantısı dün gerçekleşirken, piyasalarda hareketli bir günü geride bıraktı. Altın da bu hareketlilikten nasibini alarak geniş bir bant içerisinde olduğu bir fiyatlamayı yaşadı. 1769 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, FED’in şahinleşme konusunda atarak 2022 yılında üç faiz artırımına işaret etmesiyle altın satıcılı seyretti. Bu süreçte 1752 dolar/ons seviyesinden seansına kadar geri çekilerek son iki ayın en düşük seviyesini kaydetti. FED kararı sonrası Başkan Jerome Powell kameralar karşısına geçerken, Başkan enflasyonun geçicilikten uzan olduğunu savunurken, omikron varyantının ekonomik toparlanmanın sürmesi açısından risk oluşturduğunu vurguladı. Başkanın sözler enflasyonun kontrol altına alınacağı ancak bu yapılırken piyasayı satışa yönlendirmeyecek türden algılanırken, altın da başkanın sözleri sonras pozitif fiyatlandı. Seansı 1777 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, yüzde 0,4 kazançla günü tamamladı.

altın

İş Yatırım:

Noktasal tablolardaki faiz artış beklentilerinin artmasıyla $1755 seviyesine
kadar geri çekilen altın daha sonra Powell’ın basın toplantısıyla beraber kayıplarını geri aldı ve bugün yaklaşık $10 primle $1785 seviyelerinden işlem görmekte. $1790 seviyesinin hemen üzerindeki 50,100 ve 200 günlük hareketli
ortalamalar altın için oldukça güçlü bir direnç bölgesi oluşturuyor.

altın (8)

Acar Menkul Değerler:

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1771 seviyesinin altında önce 1760 ve arkasından 1724 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1792 direncinin kırılması halinde önce 1802 ve arkasından 1812 direnci test edilebilir.

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