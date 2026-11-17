Bir ay içerisinde yüzde 30'dan fazla değer kazanarak ocak ayı sonunda 5 bin 600 dolar civarında tarihi zirvesini gören ons altın için Goldman Sachs yeni beklentilerini paylaştı. Lina Thomas öncülüğündeki banka stratejistleri, pazartesi günü yayımladıkları değerlendirmede, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını sürdürmesinin altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti.

Faiz getirisi bulunmayan değerli metalde kısa vadeli düşüş riskinin devam ettiğine dikkat çeken stratejistler, piyasalardaki oynaklığın da yüksek kalabileceğini ifade etti.

ONS ALTIN YENİDEN 5 BİN 600 DOLARA YÜKSELEBİLİR

Goldman Sachs'a göre Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte Batılı yatırımcıların altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) ilgisi yeniden artabilir.

Banka, yatırımcı talebindeki olası toparlanmanın ons altını 2028 yılının sonuna kadar 5 bin 600 dolar seviyesine taşıyabileceğini öngörüyor.

Stratejistler, makroekonomik politikalardan kaynaklanan risklere karşı korunma ihtiyacının yeniden güçlenmesi durumunda altın fiyatlarının bu seviyenin üzerine de çıkabileceğini değerlendiriyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI FİYATLARI DESTEKLEYEBİLİR

Goldman Sachs analistleri, altın piyasasında 2027 yılında 2022'dekine benzer bir tablonun ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Fed'in faiz artırımlarının özel yatırımcıların altına yönelik talebini sınırlayabileceği belirtilirken, merkez bankalarının gerçekleştirdiği alımların fiyatlara destek sağlamayı sürdürebileceği kaydedildi.

Bankanın tahminine göre merkez bankalarının alımları, ons altının 2027 yılı sonunda 4 bin 650 dolar seviyesine ulaşmasına katkıda bulunabilir.

ALTINDA 10 YILI AŞKIN SÜRENİN EN KÖTÜ PERFORMANSI GÜNDEMDE

Yapay zekâ sektörüne yönelik yatırımların hız kazanması, tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fed'in yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentisi, altına olan ilgiyi olumsuz etkiledi.

Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 11 değer kaybeden altın, mevcut eğilimin sürmesi halinde on yılı aşkın sürenin en kötü yıllık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.