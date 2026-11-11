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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 525 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 525 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 525 bin liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 525 bin, en yüksek 6 milyon 565 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 525 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 578 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 904 milyon 486 bin 383,83 lira, işlem miktarı ise 755,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 84 milyon 551 bin 11,06 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Has Gümüş Değerli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.578.000,00 4.080,00
En Düşük 6.525.000,00 4.015,00
En Yüksek 6.565.000,00 4.057,75
Kapanış 6.525.000,00 4.015,00
Ağırlıklı Ortalama 6.549.978,56 4.022,52
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.904.486.383,83
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 755,21
Toplam İşlem Adedi 30
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
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Gram Altın
6.468,79
6.469,83
% -0.63
18:40
Ons Altın / TL
201.003,05
201.085,32
% -0.72
18:55
Ons Altın / USD
4.002,28
4.002,83
% -0.71
18:55
Çeyrek Altın
10.350,07
10.578,17
% -0.63
18:40
Yarım Altın
20.635,45
21.156,33
% -0.63
18:40
Ziynet Altın
41.400,28
42.183,27
% -0.63
18:40
Cumhuriyet Altını
43.317,00
43.976,00
% -0.29
17:01
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Borsa İstanbul Altın
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