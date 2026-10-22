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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 525 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 525 bin liraya düştü.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 525 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 480 bin lira, en yüksek 6 milyon 530 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 azalışla 6 milyon 525 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dünü 6 milyon 575 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 707 milyon 237 bin 489,79 lira, işlem miktarı ise 415,91 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 802 milyon 648 bin 639,74 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Aizona Kıymetli Madenler, Akbank ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.575.000,00 4.135,00
En Düşük 6.480.000,00 4.075,50
En Yüksek 6.530.000,00 4.125,00
Kapanış 6.525.000,00 4.090,00
Ağırlıklı Ortalama 6.510.345,57 4.086,17
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.707.237.489,79
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 415,91
Toplam İşlem Adedi 78
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.464,75
6.465,78
% -2.02
18:30
Ons Altın / TL
200.985,58
201.065,94
% -2.05
18:45
Ons Altın / USD
4.050,83
4.051,30
% -2.18
18:45
Çeyrek Altın
10.343,61
10.571,54
% -2.02
18:30
Yarım Altın
20.620,53
21.140,79
% -2.03
18:30
Ziynet Altın
41.370,34
42.152,28
% -2.03
18:30
Cumhuriyet Altını
43.033,00
43.694,00
% -1.31
17:01
Anahtar Kelimeler:
Altın kilogram
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