Amazon Prime üyelik ücreti ne kadar oldu? Exxen, Amazon Prime, Netflix ücretleri ne kadar? Yüzde 400 zam geldi!

Amazon Prime kullanıcıları üyelik ücretine gelen zammı araştırıyor. Netflix, Disney+ gibi uluslararası dijital yayın ağlarının en büyük rakiplerinden olan Amazon Prime, üyelik ücretine ciddi oranda zam yaptı. İşte Amazon Prime üyelik ücreti ve üyelik iptali ile ilgili detaylı bilgiler...

AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Amazon Prime üyelik ücreti aylık 7.90 TL idi. Fakat Amazon'dan yapılan açıklamayla aylık üyelik ücreti 39 TL'ye çıkartıldı. Amazon Prime üyelik ücretine yüzde 400 zam yapıldı.

Amazon Prime tarafından yapılan açıklamada, şirketin güncellenen fiyat politikasıyla ilgili olarak '25 Nisan itibarıyla Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat, yeni üyeler için 25 Nisan'dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye'de Prime'ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.' ifadelerine yer verildi.

AMAZON PRIME ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

Amazon Prime üyeliğine sahip olan kişi bu üyeliği iptal ettirmek istediği zaman şu adımları takip ederek üyeliğini ya da ücretsiz denemesini kolayca iptal ettirebilir:

Prime Üyeliğinizi Yönetin sayfasına gidilir. Ücretli olan Amazon Prime üyeliğine ya da ücretsiz deneme üyeliğine bağlı olarak şu adımlar takip edilerek işlem sonlandırılır.

3.Ücretli üyeliği sonlandırmak için sayfanın sağ tarafında bulunan 4.Üyeliği Sonlandır seçeneğine tıklanır. Ücretsiz teslimat ve Prime 5.Video hizmetleri de dahil olacak şekilde Amazon Prime ayrıcalıklarından yararlanmamış olan ücretli üyeler para iadelerini kesintisiz olarak alma hakkına sahiptir.

6.Ücretsiz bir deneme iptal etmek için sayfanın sağ tarafında bulunan ücretsiz denemeyi iptal et ya da devam edilmesin seçeneğine tıklanır. Açılan sayfadan sonlandır seçeneği belirlenir. 7.Ücretsiz deneme süresi sona erinceye kadar ayrıcalıklardan yararlanma imkânı vardır.

8.Daha sonrasında üyelik talebe istinaden iptal edilir. Bu işlemin ardından üye hiçbir ödeme ile yükümlü olmaz.



