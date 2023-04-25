Amazon Prime üyelik ücreti ne kadar oldu? Exxen, Amazon Prime, Netflix ücretleri ne kadar? Yüzde 400 zam geldi!

Amazon Prime kullanıcıları üyelik ücretine gelen zammı araştırıyor. Netflix, Disney+ gibi uluslararası dijital yayın ağlarının en büyük rakiplerinden olan Amazon Prime, üyelik ücretine ciddi oranda zam yaptı. İşte Amazon Prime üyelik ücreti ve üyelik iptali ile ilgili detaylı bilgiler...
Amazon Prime üyelik ücreti aylık 7.90 TL idi. Fakat Amazon'dan yapılan açıklamayla aylık üyelik ücreti 39 TL'ye çıkartıldı. Amazon Prime üyelik ücretine yüzde 400 zam yapıldı.
Amazon Prime tarafından yapılan açıklamada, şirketin güncellenen fiyat politikasıyla ilgili olarak '25 Nisan itibarıyla Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat, yeni üyeler için 25 Nisan'dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye'de Prime'ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.' ifadelerine yer verildi.
Amazon Prime üyeliğine sahip olan kişi bu üyeliği iptal ettirmek istediği zaman şu adımları takip ederek üyeliğini ya da ücretsiz denemesini kolayca iptal ettirebilir: