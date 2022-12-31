Amorti ne kadar, kaç TL veriyor? Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU!

Mili Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi. Milli Piyango yılbaşı biletinde kazanmak isteyenler hangi rakamların çıktığını araştırıyorlar. Bu kapsamda amorti ne kadar, kaç TL veriyor? Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi amorti rakamları belli oldu mu? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm detaylar..

AMORTİ NE KADAR, KAÇ TL VERİYOR?

Milli Piyango biletinin son rakamları amorti olarak biliniyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 2 tane amorti rakamı çekiliyor. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış oluyor. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırıyor.

2023 AMORTİ NE KADAR?

Bu yılbaşı çekilişinde çeyrek bilet 50, yarım bilet 100 ve tam bilet 200 TL olarak belirlendi. Bu da demek oluyor ki çeyrek bilete amorti vurması halinde 50 TL, yarım bilete amorti vurması halinde 100 TL ve son olarak tam bilete amorti vurması halinde ise 200 TL amorti ikramiyesi kazanmış olacaksınız.

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU!

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi amorti rakamları belli oldu. AMORTİ RAKAMLARI BU YIL 0 VE 6 oldu.

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 4 çeyrek bilete isabet etti. 200 Milyon TL Kazandıran Numaralar 6530303 oldu.



