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Analistten dikkat çeken borsa tahmini: Yeni rekor mu geliyor?

04.01.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aralık ayının ortasında gördüğü 2406 puan ile tüm zamanların rekorunu kıran BIST 100 endeksi için çarpıcı bir tahmin öne sürüldü. Analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin bu yıl 3000 puanı görülebileceğini belirtti.

Analistten dikkat çeken borsa tahmini: Yeni rekor mu geliyor?

Dün alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 3,71 artışla 1.926,66 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,76 değer kazanarak 1.941,26 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile spor oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında koronavirüs salgınında artan Omicron varyantı vakaları nedeniyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Dün yüzde 1,63'ün üzerini gören ABD'nin tahvil faizlerindeki yükselişin devam edip etmeyeceğinin yakından izleneceğini vurgulayan analistler, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 2.000 seviyelerinin direnç, 1.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

RİSKLER DEVAM EDİYOR

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin bu yıl alış ağırlıklı seyrini koruması bekleniyor.
Küresel bazda artan enflasyon baskısı sonrası "şahinleşen" önemli merkez bankaları ve koronavirüs salgını, pay piyasaları için başlıca risk unsurları olmayı sürdürüyor.
Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, ‘şahinleşen’ merkez bankaları nedeniyle gözlerin özellikle ABD Merkez Bankası'na (Fed) çevrildiğini ifade ederek, "Son toplantıda 3 faiz artışından bahseden ve tahvil alımında azaltımı sürdüren Fed'in ne kadar şahin olacağı, yüksek seviyelerde işlem gören ABD borsaları ve buna paralel tüm borsalar için kritik önemde" dedi.

Paksoy, 2022'nin, borsalar için oynaklığın arttığı ve ara ara her iki yönde sert hareketlerin görülebileceği bir yıl olma potansiyeli taşıdığını belirterek, S&P 500 endeksinin 4.600-4.700 üzerinde kaldıkça küresel pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini desteklemesinin bekleneceğini söyledi.

“BORSA NET UCUZLUĞUNU KORUYOR”

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Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan yükselişin önemli bir bölümünün çok sert bir düşüş ile geri verildiğini kaydeden Paksoy, şimdilik bu düşüşün sindirilmeye çalışıldığını, yükseliş trendinin ise hala teknik ve temel gerekçelerle masada olduğunu ifade etti.

Yurt dışı piyasalarda yaşanabilecek gelişmeler dışında yurt içi piyasalarda da gündemin yoğun olduğuna işaret eden Paksoy, 2022'de gözlerin ağırlıklı olarak yeni ekonomik modelin getireceği sonuçlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası adımları, yapısal reform süreci, yüksek seyreden enflasyon ve buna bağlı dolar/TL ve tahvil tarafındaki hareketlerde olacağını bildirdi.

Yeni rekorlara rağmen dolar/TL tarafında yaşanan sürece bağlı olarak Borsa İstanbul'un hala net ucuzluğunu koruduğunu belirten Paksoy, "Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin iç ve dış dinamiklerinde çok negatif kırılmalar olmadıkça dolar bazlı 1,85, 2,00 ve 2,20-2,50 sent sıralı hedefler yıl boyunca masada olacak." dedi.

“BIST 100 ENDEKSİ 3000 PUANI GÖREBİLİR”

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Özellikle BIST 100 endeksi içindeki büyük ölçekli ve hikayesi güçlü hisselerin önde olduğunu aktaran Paksoy, banka ve sanayi hisseleri başta olmak üzere birçok sektörün 2022'de devrede olabileceğini söyledi.

Paksoy, BIST 100 endeksini temkinli iyimserlikle takip etmenin mantıklı olacağını ifade ederek, "Teknik olarak BIST 100 endeksine TL bazlı bakıldığında, yaşanan düzeltmenin 1.500-1.650 bandı üzerinde veya içinde karşılandıkça tüm zamanların rekor seviyesini de içinde barındıran 2.400-2.650 geniş bandının ilk önemli potansiyel hedef olacağını söyleyebiliriz. BIST 100 endeksinde teknik olarak yıl içerisinde 2.800-3.000'lere kadar uzanma ihtimali de bulunuyor." diye konuştu.

BIST 100 endeksi 2021'in aralık ayının ortasında gördüğü 2406 puan ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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