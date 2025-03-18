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Angola'nın para birimi nedir? Angola'nın para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:00
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Angola ya da resmi adı ile Angola Cumhuriyeti, Afrika’nın güneybatı bölgesinde yer alan bir ülke olarak bilinir. Kimbundu, Umbundu ve Kikongo dillerine göre Ngola olarak adlandırılan bu ülkenin komşuları güneyde Namibya, kuzeydoğuda Kongo DC, doğuda Zambiya’dır, Angola’nın batısında ise Atlas Okyanusu yer almaktadır. Peki, Angola hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için Angola'nın para birimi nedir?

Angola'nın para birimi nedir? Angola'nın para biriminin kodu ve sembolü

Angola 1975 yılında bağımsızlığını kazanana kadar Portekiz'in sömürgesi konumundaydı. Bu yüzden yıllarca Portekiz Batı Afrika'sı olarak adlandırılmıştır. Angola, ekonomisinin çoğunluğu petrol üretimiyle desteklenen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin büyük bir bölümü karasal alanlardan oluşurken, ülkede 3 farklı iklimin yaşandığı bilinmektedir. Angola içerisinde barındırdığı iklim çeşitliliği sayesinde farklı yabani hayvan türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Angola ülkesi hakkında merak edilen detaylardan biri de hangi para birimini kullandığıdır.

Angola'nın para birimi nedir?

Güneybatı Afrika’da bulunan bir ülke olan Angola’nın başkenti Luanda şehridir. Luanda, başkent olmasıyla beraber aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olmasıyla da bilinmektedir. Ülkenin en önemli ekonomik faaliyetleri ise başkentinde sürmektedir. Luanda, eski ve yeni şehir olmak üzere 2 parçaya ayrılmıştır. Ayrıca doğal bir liman kenti olması nedeniyle kahve, elmas, pamuk gibi ürünlerin ticari olarak ihraç edilmesinde büyük bir öneme sahiptir.

Dünyanın farklı ülkelerine seyahat ederken bilinmesi gereken en önemli detaylardan biri söz konusu ülkede kullanılan para birimidir. Angola'nın resmi para birimi ise ülke Portekiz'den bağımsızlığını kazandıktan sonra 1977 yılında kabul edilen Angola kwanzasıdır (AOA).

Kwanza ya da resmi adıyla Angola kwanzası olarak anılan para birimi Angola'da kullanılan resmi para birimidir. Bu para biriminin alt birimi cêntimo olarak bilinir ve bir kwanza 100 cêntimo'dan oluşur. Kwanza’nın kısaltması "Kz" şeklinde kullanılmaktadır. Angola kwanzası, her ülkede olduğu gibi ülkenin kendi Merkez Bankası tarafından dağıtılmaktadır. Para birimi, madeni 10, 50 cêntimo 1, 2, 5 ve Kağıt para olarak 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 kwanza şeklindedir.

Ülke içerisindeki ticari faaliyetlerde yerel para biriminin kullanılması teşvik edilmekle birlikte diğer kullanılan para birimi ise ABD dolarıdır. Ama hükümet yerel para biriminin kullanımını tavsiye ettiğinden ülkedeki herkesin Angola kwanzası cinsinden para birimini taşıması teşvik edilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Angola para
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