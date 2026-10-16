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Ankara Abisi için milyonluk vurgun iddiası! Detaylar ortaya çıktı, şifre: Akif'in babasının zekâtı

Sosyal medyada 'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık'ın gözaltına alındığı operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. Oyanık'ın sözde iyilik derneğinin para hareketleri incelenirken; yardım maskesiyle milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edildi. Dernek hesaplarına "Akif'in babasının zekâtı" şifresiyle büyük miktarda paralar gönderildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Ankara Abisi için milyonluk vurgun iddiası! Detaylar ortaya çıktı, şifre: Akif'in babasının zekâtı

Ankara Abisi olarak bilinen Yasin Oyanık’ın tutuklandığı soruşturmanın perde arkası ortaya çıktı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bahis ve aklama soruşturmasından yasa dışı bahis gelirlerinin farklı kişi, şirket ve dernek hesapları üzerinden aktarıldığı belirlendi.

MASAK RAPORLARI İNCELENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Anıl Bozna'ya ait dijital materyallerin incelenmesiyle başlayan süreçte, para transferlerinin organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen yasa dışı panel sistemine ait yazışmalar tespit edildi.

YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında elde edilen dijital veriler, banka hareketleri ve MASAK raporları birlikte incelendi. İncelemelerde, Ankara Abisi İyilik Derneği ile bağlantılı hesaplar üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri dikkat çekti.

Ankara Abisi için milyonluk vurgun iddiası! Detaylar ortaya çıktı, şifre: Akif in babasının zekâtı 1

DİJİTAL YAZIŞMALARDA 500 BİN LİRALIK TALİMAT

Anıl Bozna'ya ait dijital materyallerde yapılan incelemede, "MASTER MÜTABAKAT - RP-8" isimli gruptaki 15 Nisan 2025 tarihli yazışmalara ulaşıldı. Yazışmalarda "Jada" rumuzlu kullanıcının, 19 Ocak 2021'de Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kurulan Yasin Oyanık'ın başkanlığındaki Ankara Abisi İyilik Derneği'ne ait banka hesabına "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla beş parça halinde toplam 500 bin lira gönderilmesi yönünde talimat verdiği belirlendi. Soruşturma dosyasında, Nejla Cankat isimli kişiye ait banka hesabından da aynı derneğin hesabına 50 bin, 55 bin ve 100 bin lira tutarlarında para transferleri yapıldığı kaydedildi. Söz konusu işlemlerde şifreli ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

ŞİFRE: AKİF'İN BABASININ ZEKATI

Dijital incelemelerle elde edilen bulgular üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporu alındı. Dernek hesaplarına "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin lira gönderildiği belirlendi. Derneğin hesaplarından çıkan 903 milyon 456 bin 588 liranın 308 milyon 817 bin 272 lirasının Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret isimli şirketin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Ankara Abisi için milyonluk vurgun iddiası! Detaylar ortaya çıktı, şifre: Akif in babasının zekâtı 2

363 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

MASAK raporlarında, derneğin normal bağış tutarlarının işlem başına ortalama 1.640 TL seviyesinde olduğu, ancak "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla yapılan transferlerde işlem başı ortalamanın 108.052 TL'ye ulaştığı vurgulandı. Bu durumun olağan yardım bağışları tipolojisiyle uyuşmadığı kaydedildi. Ayrıca söz konusu şifreli açıklamalarla para gönderen 363 şüpheli hakkında yasa dışı bahis ve kumar oynanmasını sağladıkları ya da aracılık ettiklerine dair MASAK nezdinde istihbari kayıtlar bulunduğu tespit edildi.

ŞİRKETLER VE HAYVANCILIK KILIFIYLA NAKDE DÖNÜŞTÜRME

Suç gelirlerini aklama mekanizmasının dernekle sınırlı kalmadığı, dernek hesaplarından çıkan paraların muvazaalı şirket hesaplarına yönlendirildiği belirlendi. Ankara Abisi İyilik Derneği hesaplarından çıkan 903,4 milyon TL'nin 308,8 milyon TL'lik kısmının, 12 Eylül 2023 tarihinde Sincan'da kurulan Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Kuruluşundan itibaren elde ettiği gelirlerin yüzde 92'sini dernekten alan bu şirketin hesaplarından, "canlı hayvan alımı" gerekçesi gösterilerek çeşitli şahıs ve şirketlere 293,5 milyon TL aktarıldığı, 42,9 milyon TL'nin ise doğrudan nakit olarak çekildiği anlaşıldı.

Ankara Abisi için milyonluk vurgun iddiası! Detaylar ortaya çıktı, şifre: Akif in babasının zekâtı 3

AKTİF POLİS MEMURUNUN HESABINDA 135 MİLYON TL'LİK TRAFİK

Soruşturmanın dikkat çeken unsurlarından biri de Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde aktif görev yapan polis memuru M.Ş.'nin sürece dahil olması oldu. M.Ş.'nin hesabına yaklaşık bir yıl içerisinde 135 milyon TL para girişi ve çıkışı olduğu belirlendi.

Sosyal medyada yasal izni olmadan yardım toplama faaliyeti yürüttüğü saptanan M.Ş.'nin hesabına, 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 tarihleri arasında "Akif'in Babasının Zekâtı" açıklamasıyla 91,3 milyon TL, "Türkiye Geneli Yardım Bedeli" açıklamasıyla ise 6 milyon TL olmak üzere toplam 97,3 milyon TL ardışık para girişi yapıldığı tespit edildi.

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8 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Uşak merkezli olarak Ankara, Hatay, Antalya, Siirt, Kocaeli, İstanbul ve İzmir olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Aramalar ve adli tedbirler sonucunda, yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz, 16 araç ve 4 şirkete tedbir konuldu. Şüpheliler ile şirket ve derneğe ait 414 banka hesabına tedbir uygulanarak hesaplarda bulunan 333 milyon 430 bin lira nakit para ise donduruldu. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve fiziki belgeye el konuldu.

YASİN OYANIK DAHİL 22 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından Uşak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği soruşturmada, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, 282. maddesi Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve 7258 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından aralarında Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, dernek saymanı Mahmud Sami Eşme ve polis memuru M.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Abisi
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