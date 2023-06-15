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Ankara'da 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki boğa 'Şahinbey', 170 bin TL'den alıcısını bekliyor

15.06.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki 'Şahinbey' isimli boğa, pazarın ilgi odağı oldu. 2,5 yaşındaki boğa, 170 bin TL fiyatı ile alıcı bekliyor.

Ankara'da 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki boğa 'Şahinbey', 170 bin TL'den alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'nın birçok ilçelerindeki kurban pazarlarına kurbanlık hayvanlar getirildi. Gölbaşı ilçesi Oğulbey Mahallesi'nde kurulan pazar alanı, tam kapasiteye ulaştı. Pazarda, küçükbaşlar 4 bin ile 9 bin TL, büyükbaşlar ise 35 bin ile 170 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Pazardaki en pahalı kurbanlık ise 170 bin TL fiyatı ile 1 ton 100 kilogramlık simental cinsi 'Şahinbey' isimli boğa oldu. Kars'ın Akkaya ilçesinde oturan Zafer Bozkurt'un yetiştirdiği 2,5 yaşındaki boğa, pazarın gözdesi oldu. Pek çok kişinin talip olduğu 'Şahinbey'e şu ana kadar verilen en yüksek teklif, 160 bin TL oldu. Ortakları ile birlikte boğayı almak isteyen Selim Doğan, Zafer Bozkurt ile fiyatta anlaşamadı.

'İLGİ, ALAKADAN ŞIMARIYOR'

Zafer Bozkurt, memleketi Kars'ta hayvanların yayılma alanlarının geniş olduğundan hayvanlarının iyi geliştiğini söyledi. Bozkurt, "Kars'ın hayvanları her zaman ön sıradadır. Kurbanımızın fiyatında pazarlık yaparız. Pazarın göz bebeği olduğu için biraz nazlandırıyoruz. ‘Şahinbey’ ilgi ve alakadan dolayı biraz şımarıyor. Tahmini 600- 640 kilogram yağsız kemikli eti var" dedi.

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'KURBAN GÜZELLİK YARIŞMASI DÜZENLEYECEĞİZ'

Kurban pazarından sorumlu zabıta amiri Ehliman Erdem, "1000 büyükbaş kapasitemiz, 2 bin 700 küçükbaş kapasitemiz var, bunların hepsi dolu. Hiç boş padogumuz yok. 23 Haziran'da kurban güzellik yarışması düzenleyeceğiz. En güzel seçilen hayvana ödüller verecek" diye konuştu. (DHA)

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Kurban Bayramı

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