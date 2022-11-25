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Ankara’da ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 5 TL…

25.11.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da un, maya, doğalgaz, motorin, işçilik, su, elektrik, kira gibi tüm temel giderlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yapılması kararı alındı. Alınan karar ile 4 lira olan 200 gramlık ekmek artık 5 TL’den satılacak.

Ankara’da ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 5 TL…

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu, bugün toplandı. Toplantı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Artan girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak 200 gram ekmeğin 5 liradan satılması yönünde verilen tarife teklifi, komisyonda oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni fiyat tarifesi, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınmasının ardından karara bağlanacak.

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EKMEĞE ENERJİ ZAMMI

"Toplantıda, ekmek maliyetlerini doğrudan etkileyen un, maya, doğalgaz, motorin, işçilik, su, elektrik, kira gibi tüm temel giderlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatının maliyetinin altında kaldığı konuları görüşüldü ve gramajı (200 gram) değiştirmeden ekmek fiyatında yeni bir düzenlemeye gidilmesi konusunda mutabık kalındı.

200 GRAM EKMEK 5 TL

Pişmişi net 200 gram gelen normal ekmeğin 5 TL, pişmişi net 300 gram gelen normal ekmeğin 7,5 TL, pişmişi net 400 gram gelen normal ekmeğin 10 TL'den satılması yönündeki teklifler, komisyon katılımcısı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin onayına sunuldu ve tarife oy çokluğu ile kabul edildi.


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