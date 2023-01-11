Ankara Mamak TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Mamak TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 3.645 konut sahibini buluyor

Ankara TOKİ kurası bugün Mamak 3.645 konut ile devam ediyor. Bugüne kadar Ankara Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan, Gölbaşı Gerder ilçelerinde kuralar çekildi ve evler sahiplerini buldu. Bugün ve yarın çekilecek olan Mamak kurası ile Ankara projeleri için kura çekimi tamamlanmış olacak. Ankara Mamak TOKİ kurası bugün saat 11:00'da başlayacak ve kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Mamak TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ankara TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler...

3.645 KONUT SAHİBİNİ BULUYOR

Ankara Mamak projesinde yer alan 3.645 konut için kura çekimi bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Kura çekimi Mamak Belediyesi N ecmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak.

ANKARA TOKİ KURASI CANLI NASIL İZLENİR?

Ankara Mamak TOKİ projesi kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MAMAK TOKİ KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ANKARA MAMAK KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara Mamak kura sonuçları kura çekiminin ardından TOKİ resmi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile yayınlanıyor. Şuana kadar çekilişi gerçekleşen tüm illerin kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ANKARA MAMAK TOKİ KURA SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ



