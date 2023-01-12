Ankara Mamak TOKİ KURA ÇELİLİŞİ CANLI İZLE! Mamak TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi

TOKİ Ankara kura çekimi bugün de devam ediyor. 2 Ocak 2023 tarihinde başlayan TOKİ Ankara kura çekilişleri bugün yapılacak olan Mamak kurası ile son bulacak. Ankara Mamak TOKİ projesinde yer alan 3.645 konut sahibini bulacak. Peki, Mamak TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ankara Mamak TOKİ KURA sonucu nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar...
Ankara Mamak TOKİ projesi kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
TOKİ kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.
10-13 Ocak 2023: Adana
13-14 Ocak 2023: Eskişehir
14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin
15 Ocak 2023: Bilecik
16-17 Ocak 2023: Sakarya
18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli
18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya
22 Ocak 2023: Yalova
23-24 Ocak 2023: Isparta