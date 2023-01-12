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Ankara Mamak TOKİ KURA ÇELİLİŞİ CANLI İZLE! Mamak TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi

12.01.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Mamak TOKİ kura çekilişi dün başladı bugün de devam ediyor. Kura çekilişinin tamamlanması ile birlikte 3.645 konut sahibini bulmuş olacak. Kura çekilişi Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Ankara Mamak TOKİ KURA ÇELİLİŞİ CANLI İZLE! Mamak TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi

TOKİ Ankara kura çekimi bugün de devam ediyor. 2 Ocak 2023 tarihinde başlayan TOKİ Ankara kura çekilişleri bugün yapılacak olan Mamak kurası ile son bulacak. Ankara Mamak TOKİ projesinde yer alan 3.645 konut sahibini bulacak. Peki, Mamak TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ankara Mamak TOKİ KURA sonucu nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar...

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MAMAK TOKİ KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Mamak TOKİ projesi kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

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ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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11 - 24 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin

15 Ocak 2023: Bilecik

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

23-24 Ocak 2023: Isparta

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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