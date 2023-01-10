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Ankara TOKİ çekilişi KURA SONUCU kazananlar! Gölbaşı TOKİ kura sonuçları öğrenme! 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi!

10.01.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Gölbaşı Gerder projesindeki 1.545 konut bugün sahibini buldu. Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Kura çekimi ilk olarak şehit ailesi ve gazi yakınları için gerçekleştirildi. Peki, Gölbaşı Gerder TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ankara TOKİ kazananlar isim listesi yayında mı? İşte tüm detaylar...

Ankara TOKİ çekilişi KURA SONUCU kazananlar! Gölbaşı TOKİ kura sonuçları öğrenme! 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi!

Ankara Gölbaşı TOKİ kurası çekildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında hayata geçirilecek Gölbaşı Gerder projesindeki daireler bugün sahiplerini buldu. Kura çekim töreni noter huzurunda Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura canlı yayını ise kurumun YouTube sayfası üzerinden anlık olarak izlenebiliyor.

GÖLBAŞI'NDA 1.545 KONUT SAHİBİNİ BULUYOR

Ankara Gölbaşı Gerder projesinde yer alan 1.545 konut bugün sahibini buluyor. Kura çekimi şehit ailesi ve gazi yakınları kontenjanıyla başladı ve engelli kontenjanı ile devam ediyor. Kurada ismi çıkanların listesi şöyle;

ankara toki kura

engelli kontenhjan

1 kura

1 kuraa

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara kura sonuçları kura çekiminin ardından TOKİ resmi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile yayınlanıyor. Şuana kadar çekilişi gerçekleşen tüm illerin kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ankara toki

ANKARA GÖLBAŞI TOKİ KURA SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
ankara toki gölbaşı toki

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