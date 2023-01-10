Ankara Gölbaşı TOKİ KURASI ÇEKİLİYOR! Gölbaşı TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 2+1, 3+1 kazananlar listesi

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara kura çekilişleri devam ediyor. Bugün Ankara Gölbaşı projesindeki 1.545 konut sahibini bulacak. TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın ile YouTube sayfası üzerinden anbean takip edilebiliyor.

GÖLBAŞI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANIYOR

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 2 Ocak'ta başlayan Ankara TOKİ kura çekilişi bugünde devam ediyor.

Ankara Gölbaşı TOKİ sosyal konut kura çekimi bugün saat 13:00'da başladı. Kura çekilişini kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ankara Gölbaşı Gerder 1.545 konut hak sahipliği belirleme kurasında ilk olarak şehit ailesi ve gazi kontenjanı için çekiliş yapıldı.

ANKARA GÖLBAŞI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA GÖLBAŞI TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ankara Gölbaşı kura sonuçları, kura çekiminin tamamlanmasının ardından açıklanacak. TOKİ kura sonuçları sadece E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor.

TOKİ GÖLBAŞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ANKARA KURA TAKVİMİ:

TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut'ta gerçekleştirilecek.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:



2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık

10 Ocak: Gölbaşı Gerder

11 - 12 Ocak: Mamak

Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

