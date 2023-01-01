ANKARA TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kahramanpazar, Polatlı, Kızılcahamam 2023 TOKİ Ankara kura çekilişi canlı izle

TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları kurumun YouTube kanalında noter huzurunda canlı olarak yayınlanacak çekiliş ile belli olacak. Kahramanpazar, Polatlı, Kızılcahamam ilçelerinin ardından Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan Çayırhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek, Gölbaşı Gerder, Mamak, Haymana ilçeleri için de çekiliş gerçekleştirilecek. Ankara TOKİ kura çekilişi sonuçları yarın itibariyle araştırılmaya başlanacak. İşte, Kahramanpazar, Polatlı, Kızılcahamam ilçeleri TOKİ Ankara kura çekilişi canlı izle ekranı...

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Ankara için TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekilişi yarın (2 Ocak 2022 Pazartesi) başlayacak.

Ankara için ilk TOKİ çekilişi Kahramanpazar, Polatlı, Kızılcahamam ilçeleri için yapılacak.

Bu çekilişi takip eden 10 gün boyunca Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan Çayırhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek, Gölbaşı Gerder, Mamak, Haymana ilçelerini kapsayan çekilişler yapılacak ve 18 bin 450 konut sahibini bulacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ Ankara kura çekilişi sat 10.00'da başlayacak. Çekiliş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Ankara kura çekilişi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları, çekilişin ardından sorgulanabilecek.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



