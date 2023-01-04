Ankara TOKİ KURASI CANLI İZLE! 4 Ocak 2023 Ankara TOKİ Etimesgut Ballıkuyumcu KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

Ankara TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün TOKİ'nin Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu projelerinde kura çekimi devam ediyor. Noter huzurunda yapılacak ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak olan kura çekilişi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ ANKARA KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Ankara KURASI kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve anbean izlenebilecek.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ankara KURA sonuçları henüz belli olmadı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son kura takvimine göre 2023 yılı itibariyle yapılacak kuralar şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

